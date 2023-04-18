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中華奧會主席林鴻道率團訪陸 確立5來5往交流活動

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會主席林鴻道率團赴中國大陸訪問。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道率團赴中國大陸訪問。圖／中華奧會提供

中華奧會代表團於16日至20日由主席林鴻道率團赴中國大陸訪問，此行主要目的是參加「第24屆兩岸奧會體育交流座談會」，確立今年兩岸五來五往的交流活動，並為今年在大陸舉行的三大國際重要賽會（成都世大運、杭州亞運、杭州亞帕運），向大陸奧會確立並強調「奧會模式」的相關儀節。

在大陸奧會的建議下，基於相關業務協調的必要性，林鴻道等人並於17日下午拜會國台辦，希望陸方共同遵守「奧會模式」相關規範，並對於我方前往參加三大賽國際賽會的選手、教練及代表團員給予必要的便利及協助，期間主任宋濤全程均以「中華台北奧會」稱呼我方。

林鴻道表示，追求和平是普世價值，維持和平和諧是兩岸的共同期盼，也是體育的基本精神，兩岸體育界應該攜手共進，讓體育繼續為增進兩岸和平發展發揮積極作用。

帕運 亞運

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