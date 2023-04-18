射箭／世界盃安塔利亞站開戰 台灣亞運國手力拚獎牌

在土耳其舉行的2023年射箭世界盃安塔利亞站今天展開，台灣射箭代表隊在相隔9個月後，再度出征國際賽事，包括已入選亞運的男、女各4名國手都參賽，力拚站上頒獎台。

世界盃安塔利亞站，台灣包括杭州亞運男子選手湯智鈞、戴宇軒、魏均珩、蘇于洋；女選手邱意晴、郭紫穎、彭家楙、雷千瑩都精銳盡出。

台灣射箭代表隊自從去年7月參加完2022世界盃第4站的哥倫比亞賽事後，就沒能再出國比賽，這也是他們相隔9個月後再度站上國際賽場。昨天已經先進行反曲、複合弓的賽前練習，現場除了下起小雨外，天氣都還不錯。

台灣射箭隊總教練劉炳宏在接受中央社記者電訪時表示：「選手過去這段時間在台灣調整的都還算不錯，只是距離上次的國際賽真的有點久了，所以選手自己也有些壓力，但從昨天的賽前練習日來看，大家都還蠻穩定的。」

除了要在安塔利亞站爭奪佳績外，這場比賽也是台灣參加射箭世錦賽的隊內選拔賽，依照規定，只要資格賽排名男、女前3名的選手，就可獲得世錦賽的參賽積分，不過有個但書，就是如果個人獲得前3名拿到獎牌的話，就會另行保留世錦賽資格。

劉炳宏說：「首站我們還是先瞄準團體賽事，畢竟我們男、女選手的整體實力都相對整齊，團體賽是比較有機會爭金奪銀的。」

今天晚上7時先進行男、女複合弓的排名資格賽，明天進行反曲弓的排名資格賽。

2018年雅加達亞運，台灣在射箭項目大有斬獲，包括男子團體反曲弓擊敗南韓摘下金牌，女子團體反曲弓獲得銀牌，另外雷千瑩也獲得女子個人第4。