柔道／楊勇緯亞奧運爭金添助力 日籍教練加入培訓隊

中華民國柔道總會4月正式聘請日籍教練高市賢悟長期來台擔任培訓隊教練，希望藉由日本長期注重的基礎動作，改變選手容易忽略的小細節，進入培訓隊能提供細膩的技術動作要領，進而提升整體台灣柔道競爭能力。

高市賢悟在15日教練講習中首次亮相，與代表隊教練劉文等、楊勇緯、楊俊霆等多名柔道家交流，「柔道男神」楊勇緯也非常期待在長期交流下，今年杭州亞運甚至明年巴黎奧運能奪下金牌。

楊勇緯前年東京奧運摘下銀牌，讓柔道獲得更多關注，他也在2021年底登上男子60公斤級的世界第一。有感於仍需要有突破的技術才能在下屆奧運上面達到設定奪金的目標，中華民國柔道總會教練委員會從東京奧運後就開始有尋找外籍教練的想法，希望藉由外籍教練的不同技術層面加強培訓隊的競技能力。旅日好手連珍羚聞訊後也在日本協助適合的人選，並於去年底高市賢悟退下選手身分時接洽，邀請來台。

高市賢悟是前日本男子66公斤級選手，4歲時受到父親的影響開始接觸柔道， 2014、2015年作為日本代表隊一員，曾於世界柔道錦標賽團體賽締造2連霸紀錄；個人賽包括2015大師賽奪銅、2014、2015年連續兩屆東京大滿貫賽銅牌、2016年「全日本實業柔道大會」獲所屬量級個人賽優勝。並於2022年5月卸下選手身分，自旭化成企業柔道隊引退。

高市賢悟是非常頂尖的選手，得意技為過肩摔，曾經在日本移地訓練和國際訓練營跟高市賢悟一起訓練過的楊勇緯說：「今天有這樣的緣份在一起往共同的目標前進，我覺得又變得更有力量了！」

教練講習會中，高市賢悟也分享許多技術的細節交流，他說：「非常開心可以來到台灣，有看到近幾年台灣選手的表現，希望能一起來為未來爭取更好的國際成績。」

楊勇緯提到，講習雖然著重在教練跟技術上面，在親身操作後仍受益良多，有許多細節需要注意，接下來回到國訓中心訓練後，有更多時間可以跟高市賢悟請益，也希望未來有更多機會讓大家都可以向高市教練學習。