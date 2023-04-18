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全中運／本周六盛大登場 屏東小將卯足全力積極備戰

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
2023全中運本周六盛大登場，屏東縣共有547位選手參賽，小將們卯足全力積極備戰，截至目前為止已獲3金7銀5銅好成績。記者張已亷／攝影
2023全中運本周六盛大登場，屏東縣共有547位選手參賽，小將們卯足全力積極備戰，截至目前為止已獲3金7銀5銅好成績。記者張已亷／攝影

2023年全中運將在4月22日盛大登場，屏東縣本屆共547位選手參賽，無不卯足全力積極備戰，截至目前已獲3金7銀5銅佳績，縣長周春米今上午於縣府大禮堂親自授旗，更擊破跆拳道木板為選手們提振士氣，她期許代表隊選手不畏艱辛、全力以赴，爭取最大榮譽，為自己的青春寫下精彩篇章。

縣長周春米表示，比賽勝出固然重要，但訓練過程所流下的汗水將使大家更加茁壯，期勉選手們奮戰不懈，「把金牌都拿回來！」，為讓選手能無後顧之憂，勇敢向前爭取佳績，縣府於去年結合屏東大學、屏東科大啟動「運動科學輔助菁英選手計畫」，提供運動能力、生理數據檢測等服務，為選手開立全方位的客製化處方，提供運動傷害防護服務，讓選手安心比賽。

「會不會緊張？」，她說，為鼓勵大家奪牌，更提供體育獎勵金及獲獎營養金，全中運前3名的選手將補助每人每月1500到5000元不等為期1年的營養補助金，她也感謝旭東環保科技捐助100萬元體育發展基金，民間資源挹注將使基層體育人才培育環境更加完善。

體發中心表示，屏東代表隊上一屆全中運獲23面金牌、15面銀牌、33面銅牌的好成績，今年全中運開始前再傳捷報，來自新園國中的跆拳道選手黃宜婷獲金牌2連霸，大同高中競技體操達4連霸成就，屏東代表隊熱門奪牌項目包含柔道、拳擊、舉重、木球、田徑、滑輪溜冰及軟式網球，均值得期待。

2023全中運在即，屏東縣長周春米與選手合影留念，期勉選手們全力以赴，展現軟實力，場面熱鬧。記者張已亷／攝影
2023全中運在即，屏東縣長周春米與選手合影留念，期勉選手們全力以赴，展現軟實力，場面熱鬧。記者張已亷／攝影
2023全中運本周六盛大登場，屏東縣共有547位選手參賽，小將們卯足全力積極備戰，截至目前為止已獲3金7銀5銅好成績。記者張已亷／攝影
2023全中運本周六盛大登場，屏東縣共有547位選手參賽，小將們卯足全力積極備戰，截至目前為止已獲3金7銀5銅好成績。記者張已亷／攝影
屏東縣長周春米今上午親自授旗，鼓勵全中運屏東代表隊選手們全力以赴，爭取最大榮譽。記者張已亷／攝影
屏東縣長周春米今上午親自授旗，鼓勵全中運屏東代表隊選手們全力以赴，爭取最大榮譽。記者張已亷／攝影

全中運 跆拳道 田徑

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