全中運／本周六盛大登場 屏東小將卯足全力積極備戰

2023年全中運將在4月22日盛大登場，屏東縣本屆共547位選手參賽，無不卯足全力積極備戰，截至目前已獲3金7銀5銅佳績，縣長周春米今上午於縣府大禮堂親自授旗，更擊破跆拳道木板為選手們提振士氣，她期許代表隊選手不畏艱辛、全力以赴，爭取最大榮譽，為自己的青春寫下精彩篇章。

縣長周春米表示，比賽勝出固然重要，但訓練過程所流下的汗水將使大家更加茁壯，期勉選手們奮戰不懈，「把金牌都拿回來！」，為讓選手能無後顧之憂，勇敢向前爭取佳績，縣府於去年結合屏東大學、屏東科大啟動「運動科學輔助菁英選手計畫」，提供運動能力、生理數據檢測等服務，為選手開立全方位的客製化處方，提供運動傷害防護服務，讓選手安心比賽。

「會不會緊張？」，她說，為鼓勵大家奪牌，更提供體育獎勵金及獲獎營養金，全中運前3名的選手將補助每人每月1500到5000元不等為期1年的營養補助金，她也感謝旭東環保科技捐助100萬元體育發展基金，民間資源挹注將使基層體育人才培育環境更加完善。