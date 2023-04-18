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自行車／挑戰觀音山4P路線

運動筆記／ 林鴻維

早上8點在蘆洲成蘆橋下《東西南北石》集合，出發前先拍照留影

挑戰武嶺前的第三次團練，今日規劃的路線是挑戰觀音山4P，一早8點大夥在成蘆橋下的《東西南北石》集合。預計路線：凌雲路→左轉中直路→右轉崩山巷(第1P)→右轉下凌雲路→右轉中直路(第2P)→左轉下老芊坑路→右廻轉華富山路(第3P)→觀音山遊客中心→下民義路→民義路與五林路交叉口→再上觀音山遊客中心(第4P)。

從東西南北石出發走凌雲路要轉到《第1P-崩山巷》，一路上都是緩坡，剛好可當作熱身。結果一來到之前都未騎乘過的《第1P-崩山巷》，就發現一開始的坡度就不小，所以大夥也騎得氣喘吁吁，雖然一路是蜿蜒且超過20％的陡坡及髮夾彎，但也能分段不落地完騎。完成《第1P-崩山巷》後，大夥休息片刻後就沿著凌雲路，一路下滑然後右轉到曾經騎過的《第2P-中直路》，原本想說看看這次能不能不落地完騎，但面臨後段那又陡又長的陡坡，心跳已來到180，最終大夥還是紛紛中箭落馬下來牽車。

原本要挑戰曾經騎過的《第3P-華富山路》上觀音山，但要下老芊坑路時，騎錯方向騎到一條坡度也不小的死巷，結果騎在前頭的我，忽然被路旁3隻野狗攻擊，向我的後腳跟猛咬，為了甩開牠們害我不小心摔車，還好奇再後面的同學跟上後，牠們就逃離了，還好只有膝蓋擦傷並無大礙，真得是有驚無險，休息一下後就再次上路。後來騎到盡頭發現沒路後，就原路騎下山，接著大家就決定改變路線，繞了一圈到八里後，再騎《第4P-荖阡坑路》到觀音山遊客中心，完成這次單車挑戰觀音山4P路線。

第1P-崩山巷

一開始坡度就不小

努力爬坡中

中直路超級陡的髮夾彎

第2P-中直路，後段長陡坡大夥紛紛中箭落馬

連下來推車都很吃力，就知道坡度有多陡

第2P-中直路後段長陡坡大夥紛紛中箭落馬

抽車硬上

第4P-荖阡坑路

單車挑戰觀音山4P成功

單車挑戰觀音山4P成功後，大夥在觀音山遊客中心前拍照留影

接近中午下山後在凌雲路鹹粥攤用餐

單車挑戰觀音山4P軌跡

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