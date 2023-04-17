全中運基隆代表隊今授旗 竹縣點燃的聖火同日傳到基隆

基隆市副市長邱佩琳今天授旗給全中運基隆市代表隊，期許選手發揮訓練成果，爭取佳績。全中運聖火也在今天抵達到基隆市，教育處長劉美蘭將主火傳遞給基隆市立中山高中聖火隊，完成傳遞儀式。

今年全國中等學校運動會22日到27日在新竹縣舉行，基市府今天在市府舉辦基隆市代表隊授旗典禮，邱佩琳授旗後，期許選手們為基隆爭光。全中運跆拳道提前比賽，基隆女中、成功國中選手勇奪3金，邱佩玲也向金牌選手表達肯定及祝賀。

邱佩琳說，全中運是國高中競技運動比賽最高殿堂，跆拳道獲得3金3銅，已突破歷年最佳成績，期待再未來的賽事中，基隆市選手都能勢如破竹，領先對手。

全中運聖火3月29日在新竹縣政府前，引燃象徵和平、光明、團結及友誼的聖火母火，接著在本島及離島傳遞。聖火今天下午3點35分抵達基隆市，在市府門口進行聖火致敬禮及傳遞儀式。

教育處說，今年全中運基隆市參加羽球、桌球、田徑、游泳、柔道、射擊、射箭、跆拳道、拳擊和輕艇10項競賽，隊職員共365人。