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蒙地卡羅名人賽／大逆轉奪首冠 羅布雷夫淚灑紅土

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羅布雷夫奪冠淚灑紅土。法新社
羅布雷夫奪冠淚灑紅土。法新社

過去兩度打進千分級的名人賽決賽，俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）都錯過金盃，今年蒙地卡羅名人賽他終於圓夢，且是先失首盤下逆轉19歲的丹麥新星魯內（Holger Rune），以5：7、6：2、7：5迎接第一座名人賽冠軍，讓他激動落下男兒淚。

決勝盤從1：4落後到逆轉，25歲的羅布雷夫說：「我哭了，我不知道要說什麼，就是很開心，終於辦到了，經歷那麼多努力才贏下該死的名人賽。」他還透露，內心深處希望至少能有一次機會，自己也有把握住，沒讓2021年蒙地卡羅和辛辛那提「銀恨」的歷史重演，「從（盤數）1：4落後、（分數）0：30，到保住破發點，我做到了。」

「我記得先前打進決賽時，我心裡還沒準備好，當我輸掉，我曾想過不會再有贏球機會了，心理狀態簡直掉到谷底。」羅布雷夫分享說，這次他不斷給自己心理建設，「我想說『OK，就算我輸了，至少我會很開心到最後一刻都抱持信念。』」

去年打進法網8強的魯內，晉級過程十分辛苦，4強賽花了將近3小時才拍下義大利好手辛納（Jannik Sinner），成為2006年「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）後，首位打進蒙地卡羅決賽的青少年選手，決賽又是打了2小時又34分鐘的3盤大戰。

遭逆轉的魯內坦言，沒太多時間讓身體復原，「我已經拚盡全力，付出所有，也非常接近（冠軍）。」

納達爾 Rafael Nadal 羅斯

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