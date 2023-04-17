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桌球／鄭怡靜直落3扳倒印度對手 晉WTT澳門冠軍賽16強

中央社／ 台北17日電
鄭怡靜。 中央社
鄭怡靜。 中央社

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽今天展開首輪賽事，女單「台灣一姐」鄭怡靜面對印度球員巴特拉，僅用22分鐘，就以11比4、11比3、11比9擊敗對手，順利闖進16強。

世界排名第21的鄭怡靜，賽前面對世界排名第39的巴特拉（Manika Batra），僅在2017年的亞錦賽交手過一次，當時鄭怡靜以3比1局數獲勝。

今天再戰，鄭怡靜維持好狀態，一路壓著對手打，首局在3比2領先時連拿4分擴大差距，很快就拿下；第2局戰況雷同，鄭怡靜開賽就5比0領先，對手拿1分後，鄭怡靜又連得3分，順利收下第2局。

來到準備收尾的第3局，比賽前段鄭怡靜遭到頑強抵抗，不過雙方5比5平手時，鄭怡靜一波攻勢取得10比6的4個賽末點，雖然對手一度追到1分差，但鄭怡靜還是穩穩拿下第3局和比賽勝利。

鄭怡靜連續2週出賽WTT冠軍賽系列賽事，上週在WTT新鄉冠軍賽，16強不敵中國選手王藝迪落敗；本週來到WTT澳門冠軍賽，從籤表來看，鄭怡靜沒有意外的話，16強將對上日本名將伊藤美誠

鄭怡靜生涯和伊藤美誠交手過11次，僅取得2勝9敗，最近還是苦吞6連敗，不過雙方前一次交手，鄭怡靜力拚5局才落敗。

WTT澳門冠軍賽同樣僅舉辦男、女單打賽事，台灣男單有林昀儒參賽，女單則有鄭怡靜、陳思羽參加，冠軍可得3.5萬美元（約新台幣106萬元）獎金，以及1000分的世界排名積分。

鄭怡靜 伊藤美誠 林昀儒

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