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台中市第47屆萬人健行大會 王育敏副市長揪民眾來大坑健康動一動

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市第47屆萬人健行大會，王育敏副市長揪民眾來大坑健康動一動。 主辦單位提供
台中市第47屆萬人健行大會，王育敏副市長揪民眾來大坑健康動一動。 主辦單位提供

台中市政府運動局、維他露基金會為了提倡全民運動，共同主辦「台中市第47屆萬人健行大會」，於4月15日(六)清晨熱鬧登場！台中市萬人健行一直都是全台規模最大、最熱門的健行活動，今年也首次突破12000人報名參加，現場熱情的市民攜家帶眷一起來健康動一動。也因疫情鬆綁並響應環保概念，舒跑喝到飽回歸，讓現場民眾自行攜帶水壺水瓶，一起暢飲舒跑！

主辦單位規劃7公里的路程，今年維持事先網路實名制報名，也以年度主題「健康動一動 走出正能量!」為號召，邀請各年齡層的大小朋友來台中的後花園大坑風景區踏青健行。起走儀式由台中副市長-王育敏與維他露集團邵董事長、貴賓，帶領大家一起走出戶外健康一下，鼓勵市民平時就養成運動的好習慣！健走路線從中臺科技大學集合出發，行經廍子路步道再回到起點，沿途自然景觀豐盛，健行隊伍人龍蔓延數公里，一掃疫情的恐慌，讓大坑風景區更為熱鬧有朝氣！

除了健走運動，大會舞台特別邀請可愛的跑仔到現場與民眾們見面！也有許多民眾在維他露遊戲攤位闖關獲得好喝的飲料，現場還有贈送跑仔限量遮陽帽、樹苗等活動，最高潮是大會的摸彩活動，主辦單位大方送出筆電、平板電腦iPad及大坑商圈消費券…等大獎，讓市民免費參加之後還帶回豐富獎品，有個健康又有趣的早晨！

主辦單位維他露基金會期許大家，在防疫措施下，趁著周末走出戶外運動散心，遠離3C用品、放慢生活腳步，養成健走好習慣！也和民眾相約明年春天，台中市萬人健行大會在大坑風景區與大家再一次相見。

運動 健走 疫情

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