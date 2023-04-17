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全大運／聖火5天環台傳遞 21日抵中原大學

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
112年全國大專校院運動會，今天上午在台北市田徑場毛公鼎駐火台舉行聖火引燃典禮。圖／中原全大運提供提供
112年全國大專校院運動會，今天上午在台北市田徑場毛公鼎駐火台舉行聖火引燃典禮。圖／中原全大運提供提供

112年全國大專校院運動會，今天上午在台北市田徑場毛公鼎駐火台舉行聖火引燃典禮，隨後展開5天聖火環台行程，預計21日下午抵達中原大學

今天包括教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨、桃園市體育局長許彥輝、台北市體育局長王泓翔和中原大學校長李英明等人都參與引燃聖火取火儀式，大專體育總會長王淑音及台灣體大學務長黃世杰等也現場見證。

大會主任委員、中原大學校長李英明致詞表示，中原大學暌違32年再辦全大運，聖火母火特地到台北田徑場毛公鼎駐火台取火，具有傳承奧運聖火的意義。

潘婉馨提到，「毛公鼎」是民國53年東京奧運來台傳遞聖火時，為配合聖火傳遞而打造，2017台北世大運時特地遠赴義大利杜林引燃聖火母火，經過多國，最終將聖火暫駐「毛公鼎」駐火台，象徵愛、和平、希望與團結力量。在毛公鼎取全大運聖火母火，具有深刻意義。潘婉馨說，今年將有世大運和亞運舉行，不少全大運選手屆時也將代表台灣參賽，希望選手精益求精，爭取自己的榮耀、也是國家的光榮。

112年全大運競賽種類共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力及木球，20個種類共有上萬名選手與會，賽事自4月28日展開，5月6日舉行開幕典禮，5月10日閉幕。

112年全國大專校院運動會，今天上午在台北市田徑場毛公鼎駐火台舉行聖火引燃典禮。圖／中原全大運提供提供
112年全國大專校院運動會，今天上午在台北市田徑場毛公鼎駐火台舉行聖火引燃典禮。圖／中原全大運提供提供
112年全國大專校院運動會，今天上午在台北市田徑場毛公鼎駐火台舉行聖火引燃典禮。圖／中原全大運提供提供
112年全國大專校院運動會，今天上午在台北市田徑場毛公鼎駐火台舉行聖火引燃典禮。圖／中原全大運提供提供

聖火 全大運 田徑 中原大學

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