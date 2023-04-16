花式滑氷／藝術滑冰全家一起參與好感動！「花滑一姊」丁子涵透過比賽做功課

為期2天的112年臺北市青年盃滑冰錦標賽今進行最後一天的賽程，除了多位幼兒展現不凡天賦外，在過往比賽中就以吸睛造型聞名的家庭組藝術滑冰曹妍瑈、林晏慈一家，這次再度吸引眾人目光，全家出動投入滑冰，父親曹世維說：「希望透過這種方式陪伴小朋友成長」。

112年臺北市青年盃滑冰錦標賽唯一一組家庭組藝術滑冰參賽者曹妍瑈、曹佳甯、林晏慈一家，今年再次聯手出擊。令人感動的是每次出賽他們總是全家老小大陣仗來到比賽會場，爸爸曹世維坦言，「小朋友成長是不等人的，希望透過這種方式陪伴孩子長大」。

大女兒曹妍瑈今年8歲，目前小學2年級，從中班就開始學滑冰，除了家庭組藝術滑冰外也參加了藝術滑冰五級，更拿到了第一名的成績，曹爸爸表示：「目前讓她們開心玩比較重要，希望培養兩個女兒挑戰陌生事物的心態。至於未來是否當選手，一切尊重小朋友選擇及教練的安排」，媽媽林晏慈認為，一起參賽算是家庭成長的紀錄，剛開始是擔心她們害怕，所以才會夫妻倆一起來學，上場比賽算是「美麗的意外」。

教練郝懿淑表示，「父母願意下來一同練習讓人滿是感動，這樣更能知道小朋友真的不容易，而且曹妍瑈非常有天分，也非常看好她的未來發展，相信有父母的陪伴、照顧與支持，她能夠在快樂中成長」。

這次青年盃，除了曹妍瑈外，也有多名7-9歲的小朋友展現出不凡的技術，其中以沈明妧、林可晴、鄭卉妤、楊詠晴最為吸睛，公開菁英幼兒組沈明妧是大亮點，在藝術幼兒菁英拿到第一名的她被教練許曉茵稱為「勁量電池」，練習時總是相當活潑好動，年僅7歲的沈明妧不僅在去年就可以完成一周半的跳躍動作，許教練更期望她能在今年完成兩個兩周的跳躍動作。

四位中，起步最晚的楊詠晴，這兩天也在指定花式一級跟藝術滑冰一級都拿到冠軍，現年8歲的她去年9月才開始接受正規訓練，她過往學過5年的體操及芭蕾，所以進到冰場後很快就進入狀況，李思佳教練提到，雖然比的是花式一級，但她進度已經到花式三級，期待她年底可以挑戰花式五級。

另外兩位9歲的小將，林可晴、鄭卉妤分別拿下藝術滑冰五級第二名以及藝術滑冰四級第一名的佳績，外號「小超跑」的林可晴，身型相當適合花式滑冰，家長對於是否培養為選手目前則是保持開放態度，陳姿吟教練透露，她一開始基礎三級時節奏感並不突出，是後來學了鋼琴、直笛後才有長足進步，雖然五級還有很多東西可以更好，但目標仍放眼今年底挑戰六級。

現年9歲的鄭卉妤，從6歲開始參加比賽。呂令儀教練對於這次成績感到相當滿意，她提到，「有特別要求卉妤去學芭蕾，這次比賽展現出來的抗壓性、表情管理還有肢體動作都有長足進步，而且因為卉妤高人一等，身高有145公分的她，這次有特別控制飲食，力量上的進步讓人感到欣慰」。

台灣「花滑一姐」丁子涵，也在這次112年臺北市青年盃滑冰錦標賽亮相，不過這次她捨棄了公開菁英組長、短曲的組別，參加了藝術滑冰的部分，丁子涵賽後坦言，「自己有些功課要做」。

陳國文教練提到去年亞錦賽後，丁子涵因為身體急速發育，連帶體力受到影響，經歷了一段不小的低潮，目前仍在調整中，這次只參加藝術滑冰就是希望她在壓力較輕的情況下找出備戰節奏，目標放眼八月的亞錦賽級九月的挑戰者系列賽。

藝術滑冰有兒組精英第一名，沈明妧。(艾格斯運動攝影提供)

藝術滑冰有兒組精英第一名，沈明妧。(艾格斯運動攝影提供)

「花滑一姐」丁子涵。(艾格斯運動攝影提供)

家庭組藝術滑冰，左起曹佳甯、林晏慈、曹妍瑈。(艾格斯運動攝影提供)

藝術滑冰一級第一名，楊詠晴。(艾格斯運動攝影提供)

藝術滑冰五級第一名，曹妍瑈。(艾格斯運動攝影提供)

藝術滑冰四級第一名，鄭卉妤1。(艾格斯運動攝影提供)

藝術滑冰一級第一名，楊詠晴1。(艾格斯運動攝影提供)

藝術滑冰五級第二名，「小超跑」林可晴2。(艾格斯運動攝影提供)

藝術滑冰四級第一名，鄭卉妤2。(艾格斯運動攝影提供)