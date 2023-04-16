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嘉市北興國中學生詹豐華舞技精湛 拿下霹靂舞世界大賽亞軍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市北興國中詹豐華（左）舞技精湛，首度出國比賽就拿下霹靂舞世界大賽亞軍。圖／翻攝勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書
嘉義市北興國中詹豐華（左）舞技精湛，首度出國比賽就拿下霹靂舞世界大賽亞軍。圖／翻攝勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書

嘉義市北興國中學生詹豐華遠赴法國參加霹靂舞世界大賽，榮獲亞軍，第一次出國比賽就拿到世界賽傲人的成績，嘉義市長黃敏惠立即在個人臉書分享這項喜訊，「好消息！真是太棒了！」

黃敏惠在臉書上表示，嘉義華仔詹豐華代表台灣、代表嘉義市，遠赴法國參加 霹靂舞世界大賽，榮獲亞軍的好成績。還記得他在嘉義市街舞首都中正盃街舞錦標賽等等各種地方全國性比賽中，都是數一數二的亮眼新秀。

而這回世界決賽台灣資格賽，就是上次在嘉義市所舉辦天下舞道會一起合辦的Nanterious break，當時台上的豐華魅力十足，現在就讀北興國中，師長們也都說他是位帥氣又優秀的大男孩。

2024年巴黎奧運將霹靂舞（Breaking）納入正式競賽項目中，黃敏惠表示要繼續努力，支持更多愛運動、愛舞蹈、愛這座幸福城市的優秀人才。

北興國中校長張仁澤表示，年約13歲詹豐華就讀國二，在校成績都在中上，常看見他在校園裡練習，獲得世界大賽亞軍消息傳回校園時，全校師生都感到與有榮焉，真的很不簡單，有機會再代表國家參加奧運比賽拿獎牌。

詹豐華父母從事汽車商業買賣，還有個哥哥也是北興國中畢業，同樣也喜歡跳舞，兄弟倆都屬於築夢者團隊。

DreamRunnerz築夢者也在臉書上公布這項消息；恭喜華仔第一次出國比賽就拿到世界賽亞軍的成績也恭喜bboy Weizer代表OVT拿到世界四強。

感謝法國政府及主辦方邀請舉辦Nanterious break的台灣資格賽也透過本次賽事結合天下舞道會，將本土文化讓世界看見，更讓法國的主辦方看見台灣街舞賽事的規格期待未來創造更多合作。

嘉義市北興國中詹豐華舞技精湛，首度出國比賽就拿下霹靂舞世界大賽亞軍。圖／翻攝勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書
嘉義市北興國中詹豐華舞技精湛，首度出國比賽就拿下霹靂舞世界大賽亞軍。圖／翻攝勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書
嘉義市北興國中詹豐華（右二）首度出國比賽就拿下霹靂舞世界大賽亞軍。圖／翻攝勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書
嘉義市北興國中詹豐華（右二）首度出國比賽就拿下霹靂舞世界大賽亞軍。圖／翻攝勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書

世界大賽 霹靂舞

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