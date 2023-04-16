高球／大專錦標賽花蓮登場 東華校長辦比賽先植人脈

111學年度大專校院高爾夫錦標賽將於18日到21日在花蓮球場舉行，這是大專高球賽首次移師花東，同時標誌著主辦賽事的國立東華大學，為提振地方高球運動挺身而出，加入基層高球扎根的行列。

包括3名現役國家隊員蘇晉弘、陳佑宇、郭時雨在內，共有150位大專校院高球精英投入比賽，堪稱國內最高水平的業餘高球比賽。

國立體大三年級蘇晉弘是杭州亞運中華代表隊選拔賽男子總冠軍，已入選今年9月亞運國手，他曾代表屏東大同高中，兩獲全國高中錦標賽冠軍，至今無人出其右，是當今最頂尖的男子業餘好手。

陳佑宇是國體新鮮人，成名最早，曾獲國中錦標賽冠軍，球風大開大闔，人稱「高球智多星」，今年初次入選國家隊，也是冠軍熱門人選。

城市科大郭時雨則是前兩年一般男子組冠軍，城市科大教練曾秀鳳老師今年把他列入水平最高的公開組，放棄尋求一般組三連霸，志在挑戰自我，增強公開組團體戰力。

城市科大去年曾寫下大專校院高爾夫錦標賽最傲人的一般男子組10連霸紀錄，今年則由阮益豈掛帥，並搭配謝坤霖、郭謙羿兩人，志在尋求11連冠；國立體大挑戰男子公開組5連霸，也是賽會亮點。

國體大教練宋定衡表示，今年團體賽從去年的四回合改為兩回合，賽期短變數多，加上北市大、城市科大、台體都是強隊，勢必有一番苦戰。

國立東華大學校長趙涵㨗今年1月剛接任大專體育總會高球委員會主委，為了推動賽事，他廣結人脈、親自鑽研賽務，從根紮基層到尋求奧援雙管齊下，除了結合花蓮縣高球委員會主委黃冠欽、許至勝等地方高球耆宿合作籌劃比賽，並邀請三商高球名人賽的幕後推手翁肇喜董事長及公益科技協進會倪集熙董事長等人，擔任大專體育總會高球委員會副主委，連熱愛高球運動的聯電宣明智董事長也被網羅為總顧問。

趙涵㨗表示，花蓮縣這幾年推展高球運動衝勁十足，在地企業家如富敦建設林玉富董事長成立培訓隊，地方委員會去年8月開辦史上第一場東區高球月賽，東華大學做為花東地區首屈一指的學府，在這波振興高球的行列中也不應缺席，「東華大學承辦大專校院高球賽只是回饋地方的開始，未來我們會結合地方與全國，企業與學校，甚至提升運動心理和運動科研水平，共同推動高球運動。」