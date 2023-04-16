高球／LPGA樂天錦標賽 錢珮芸差1桿無緣延長賽爭冠

在夏威夷舉行的LPGA樂天錦標賽今天進行最終回合，台灣好手錢珮芸抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，很可惜以4天277桿、1桿之差無緣參加延長賽爭冠，最終以第4名作收，已是今年最佳。

錢珮芸去年驚險保住了LPGA（美國女子職業高爾夫巡迴賽）的種子資格，今年已經參加3場比賽，不過前2場都不幸遭到淘汰，本場轉戰夏威夷，儘管首回合繳出72桿，但第2、3回合依序繳出69、69桿，讓她前3回合結束，僅落後領先者3桿。

今天開賽後，錢珮芸攻勢強勁，前9洞抓了3博蒂且沒有任何失誤，後9洞又在第11、13洞抓博蒂進補，只可惜在第14洞吞下全場唯一的柏忌，接著收尾的第18洞再抓博蒂。

只可惜，所有球員打完18洞後，包括韓裔澳洲籍的葛瑞絲（Grace Kim）、中國的劉鈺、韓國的成柳珍，同以低於標準12桿的276桿進入延長賽爭冠，而錢珮芸就以1桿之差被排除在外。

樂天錦標賽總獎金高達200萬美元（約新台幣6100萬元），錢珮芸雖無緣爭冠，但也進帳9萬3539美元（約新台幣285萬元）獎金，是她自從2017年菜鳥年以來的單場第3高獎金。

奪冠的葛瑞絲22歲，今年是LPGA的菜鳥，不過她在澳洲業餘成績相當出色，曾拿下澳洲青年女子業餘錦標賽冠軍、澳洲女子業餘錦標賽冠軍。