快訊

一張圖看天氣！下周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

獨／沈智慧宣布參加立委初選 盧秀燕本命區掀戰端

三重女移工全裸陳屍床上 最後尋芳客撇清：付完錢就離開

高球／LPGA樂天錦標賽 錢珮芸差1桿無緣延長賽爭冠

中央社／ 台北16日電
錢珮芸獲得第四名。 美聯社
錢珮芸獲得第四名。 美聯社

在夏威夷舉行的LPGA樂天錦標賽今天進行最終回合，台灣好手錢珮芸抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，很可惜以4天277桿、1桿之差無緣參加延長賽爭冠，最終以第4名作收，已是今年最佳。

錢珮芸去年驚險保住了LPGA（美國女子職業高爾夫巡迴賽）的種子資格，今年已經參加3場比賽，不過前2場都不幸遭到淘汰，本場轉戰夏威夷，儘管首回合繳出72桿，但第2、3回合依序繳出69、69桿，讓她前3回合結束，僅落後領先者3桿。

今天開賽後，錢珮芸攻勢強勁，前9洞抓了3博蒂且沒有任何失誤，後9洞又在第11、13洞抓博蒂進補，只可惜在第14洞吞下全場唯一的柏忌，接著收尾的第18洞再抓博蒂。

只可惜，所有球員打完18洞後，包括韓裔澳洲籍的葛瑞絲（Grace Kim）、中國的劉鈺、韓國的成柳珍，同以低於標準12桿的276桿進入延長賽爭冠，而錢珮芸就以1桿之差被排除在外。

樂天錦標賽總獎金高達200萬美元（約新台幣6100萬元），錢珮芸雖無緣爭冠，但也進帳9萬3539美元（約新台幣285萬元）獎金，是她自從2017年菜鳥年以來的單場第3高獎金。

奪冠的葛瑞絲22歲，今年是LPGA的菜鳥，不過她在澳洲業餘成績相當出色，曾拿下澳洲青年女子業餘錦標賽冠軍、澳洲女子業餘錦標賽冠軍。

錢珮芸 LPGA 樂天

延伸閱讀

別小看日行燈 澳洲研究可將事故風險降低8.8%

桌球／左手疼痛嚴重不敵梁靖崑 林昀儒無緣WTT新鄉賽爭冠

史上最惡鳥類「垃圾雞」竟是外來種剋星！一口爽吞猛毒蟾蜍 去毒過程智商爆表

LPGA／洛杉磯公開賽徐薇淩61名 20歲殷若寧實現首冠

相關新聞

排球／企業聯賽頒獎典禮 雙外援抱走大獎

111年企業18年男女排球聯賽上月27日圓滿落幕，今天舉行頒獎典禮，年度最佳陣容和年度得分王都出爐，極速超跑巴西女將桑托...

XTERRA亞太越野三項墾丁登場 法國男冠軍：剛從地獄回來

世界盃系列賽第一站「2023年XTERRA亞太越野三項錦標賽」，今天上午6時從屏東墾丁南灣出發，來自33個國家近300位...

斯巴達障礙跑高雄站登場 台、日警察都跑出佳績

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑今天在高雄小港公七公園舉行兩天賽程，這也是後疫情時期國外選...

花式滑冰／北市青年盃小巨蛋舉行 吸引各縣市選手參賽

112年台北市青年盃滑冰錦標賽週六在台北小巨蛋冰上樂園展開，不僅吸引台灣各地選手共襄盛舉，提供選手們以賽代訓的優質舞台，更被多名菁英選手視為五月開始國際賽的最佳試煉場。此次賽事除了吸引台北市選手參加外

擊劍／第一屆洛城盃於北市中正高中舉行 中外好手同場競技

為推廣擊劍運動，提昇擊劍水準，第1屆洛城盃擊劍錦標賽在4月15日至16日，共2天於臺北市立中正高級中學迎曦樓舉辦！ 本次賽事以銳劍為主，男女個人賽及團體賽，包括亞青少銀牌、世青少第七名男子選手李讓、

全中運開幕典禮暨選手之夜下周六登場 交通管制這邊看

全中運將於4月22日在新竹縣體育館盛大開幕，開幕典禮以科技聲光結合傳統表演、搭配竹縣在地元素，並以自然風景、族群融合、多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦