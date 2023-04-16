出席公益路跑 陳建仁挺賽事結合健康、環保及公益理念

行政院長陳建仁今上午出席公益路跑時表示，2023台北科技盃愛地球公益路跑今年已邁入第3屆，吸引約9千名跑者參賽，他肯定企業善盡社會責任，結合健康、親子活動、環保及公益等理念，令人感佩。

陳建仁上午前往台北市大直美堤河濱公園，出席「2023台北科技盃愛地球公益路跑」活動。他在致詞時表示在新冠疫情後，大家能注意和保障自身健康，在好天氣周末，與家人一同到此參與路跑，實在非常好；尤其此次路跑活動又結合親子活動、環保及公益等理念，現場也看到許多小朋友們，大家在路跑之餘，還能力行環保與公益，殊值肯定。

陳建仁表示，健康都市的發展相當重要，感謝「台北內湖科技園區發展協會」理事長廖全平率領所有人員共同努力，積極推動公益路跑活動。內湖科技園區近來產值也不斷增加，未來有望達到5.2兆元，大家在用心經營企業之餘，仍不忘企業社會責任及對環保盡一份心力，實在令人感佩。

陳建仁也讚，在大家的共同努力之下，也使台灣在疫情期間經濟表現亮眼，分別於2020年、2021年創造超過3%及6.5%的經濟正成長，在全世界保持頂尖地位。

致詞結束後，陳建仁在健身教練帶領下與參賽者跟隨音樂做熱身操，隨後步行前往起跑點，在倒數聲中與現場貴賓共同鳴槍，為今日路跑活動揭開序幕，並向選手們揮手道加油。