XTERRA亞太越野三項墾丁登場 法國男冠軍：剛從地獄回來

世界盃系列賽第一站「2023年XTERRA亞太越野三項錦標賽」，今天上午6時從屏東墾丁南灣出發，來自33個國家近300位選手在游泳1.5公里後，進入墾丁國家公園的崎嶇賽道，先騎29公里登山車，再以雙腿體驗自然地形起伏，完成9公里越野跑；奪下菁英男子組冠軍的法國亞瑟.佛里希耶抵達終點時第一句話是：「我剛從地獄回來！」，墾丁的越野賽段，是近10年比過最硬的。

比賽結果，去年義大利世錦賽季軍法國亞瑟.佛里希耶（Arthur Forissier）2小時36分39秒稱王，世錦賽亞軍西班牙魯本.路札法（Ruben Ruzafa）2小時37分45秒居亞，丹麥延斯·埃米爾·斯洛特·尼爾森（Jens Emil Sloth Nielsen）2小時41分11秒第三。

亞瑟.佛里希耶說，賽前就說登山車路線超陡的，不是比越野三項，是四項，還要加上爬山，「路跑賽段超陡，是近10年最硬賽段，且魯本在後緊追不捨壓力很大」，勝出關鍵是知道賽道很硬，前幾天練習時就特別留意並謹記較易出狀況賽段，以不受傷及不發生機械故障為前提降低風險，跑步賽段因天氣很熱，就跑保守一點。

女子組部分，去年XTERRA 希臘與斯坎諾湖站冠軍法國艾麗潔・帕蒂斯（Alizée Paties）以03:06:30封后，世錦賽冠軍法國索蓮·畢盧（Solenne Billouin）03:08:42第二，瑞士洛安・杜瓦桑（Loanne Duvoisin） 03:09:04第三。艾麗潔・帕蒂斯也說：「墾丁這個賽道真的很有挑戰性，加上天氣很熱，對所有選手都是嚴苛考驗，但我很享受這場比賽。」

鐵人三項國手張綺文首度以菁英組身分參賽，在游泳項目以00:21:44率先上岸，是女子組排名第一，可惜登山車賽段時，一個陡下坡煞車煞太緊，人車翻了好幾翻，右腳被樹枝插到流血，騎到河床後在18公里處棄賽；她賽後坦言，游泳會第一個上岸自己也嚇一跳，這次來的世界級高手都把重心放在後兩項，鐵人三項和越野三項是完全不同的領域，沒練過真的不行，這一摔，下周菲律賓亞洲盃鐵人三項賽只好先取消了。