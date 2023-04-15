快訊

侯友宜說「守護中華民國捨我其誰」 母校嘉中學弟吶喊凍蒜

哪些功能「安卓有、iPhone沒有」超麻煩？鄉民見三星內建2強大功能狂讚：真的很爽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／邀請賽擲67公尺32逆轉摘金 余雅倩再破全國紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
余雅倩（右）在長灘邀請賽以67公尺32再度刷新自己所保持的全國紀錄。圖／取自余雅倩粉絲團
余雅倩（右）在長灘邀請賽以67公尺32再度刷新自己所保持的全國紀錄。圖／取自余雅倩粉絲團

每次出賽都成為破紀錄保證的我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，近日與教練張銘煌一同前往美國進行移訓，而今天她也在長灘邀請賽中再傳來破紀錄的好消息，她在最後一直投擲機會中擲出67公尺32的佳績，一口氣將自己所保持的全國紀錄推進超過2公尺，並以此成績逆轉摘金。

過去兩年已經3度打破全國紀錄的余雅倩，今年2月才在港都盃以65公尺21的成績刷新自己所保持的全國紀錄，也完成個人在國內重大賽事搶下大會紀錄「大滿貫」的目標。

在拿下國內全國性賽事的所有紀錄後，余雅倩也放眼國際，並在日前與教練張銘煌和鉛球選手馬皓瑋一同前往美國移訓，日前在喬治亞大學邀請賽中，余雅倩就擲出了64公尺59的佳績。

而今天登場的長灘邀請賽女子鏈球決賽，余雅倩更是展現遇強則強的極佳韌性，這次長灘邀請賽共有70名選手參加女子鏈球決賽，並分為5組進行比賽，進行完前3擲後取前8名晉級到後3擲，而余雅倩在前3擲完成後以63公尺15還一度落後美國選手林德曼（Chloe Lindeman）的64公尺90。

不過在後3次試擲中余雅倩也將成績一路推進，到第5擲時成績已經來到64公尺33，而最後一次試擲余雅倩更是奮力擲出67公尺32成功逆轉，最終也以該成績拿下冠軍，並且將自己所保持的全國紀錄一口氣推進2公尺11。

賽後余雅倩也表示，後三次感受到比賽帶來的緊張與刺激感，除了享受比賽的同時，並從別人動作看見自己不足的地方，很謝謝大家的支持與鼓勵。

而余雅倩在今天打破全國紀錄後，明天還將前往聖安東尼學院參加另外一場賽事，且目前世界女子鏈球排名第1名的加拿大好手羅傑斯（Camryn Rogers）也將參賽，期望能在與世界好手的競爭下繳出更亮眼成績。

余雅倩 安東尼 喬治

延伸閱讀

全中運聖火抵達台南 黃偉哲宣傳全運會10月在台南登場

田徑／台灣公開賽名將雲集 波蘭鏈球女王曾寫奧運紀錄

田徑／3屆奧運金牌鏈球女王參戰 台灣公開賽5月登場

熱血教練把學生接回家照顧 培育尖石多位奪牌田徑好手

相關新聞

田徑／邀請賽擲67公尺32逆轉摘金 余雅倩再破全國紀錄

每次出賽都成為破紀錄保證的我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，近日與教練張銘煌一同前往美國進行移訓，而今天她也在長灘邀請賽中再...

中國足球強國夢受挫3大因素：貪腐燒錢疫情

中國足球反腐風暴愈演愈烈，使4月15日將開鑼的中超聯賽蒙上陰影。2011年習近平未成為中國領導人就提出中國要成為足球強國...

田徑／田徑國邀賽 波蘭鏈球女王將來台競技

台灣國際田徑公開賽將於5月27、28日在新北市板橋第一運動場舉行，今年賽事不僅我國選手楊俊瀚、鄭兆村、陳奎儒等精銳盡出，...

桌球／左手疼痛嚴重不敵梁靖崑 林昀儒無緣WTT新鄉賽爭冠

我國桌球好手林昀儒今天在WTT新鄉冠軍賽4強賽遭遇世界排名第7名的中國大陸好手梁靖崑，在比賽過程中左手一度不適的情況下，...

高球／睦鄰盃日本包辦男女團雙冠 我國獲女團第2名

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，今天在老淡水球場隆重閉幕，日本隊勇冠三軍，包辦男、女個人及團體四座冠軍，締造大滿貫，...

全中運聖火抵達台南 黃偉哲宣傳全運會10月在台南登場

112年全國中等學校運動會聖火傳遞於今（14）日抵達台南市安平古堡，由永康復興國小的荷花龍表演熱鬧迎接，市長黃偉哲帶領金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦