田徑／邀請賽擲67公尺32逆轉摘金 余雅倩再破全國紀錄

每次出賽都成為破紀錄保證的我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，近日與教練張銘煌一同前往美國進行移訓，而今天她也在長灘邀請賽中再傳來破紀錄的好消息，她在最後一直投擲機會中擲出67公尺32的佳績，一口氣將自己所保持的全國紀錄推進超過2公尺，並以此成績逆轉摘金。

過去兩年已經3度打破全國紀錄的余雅倩，今年2月才在港都盃以65公尺21的成績刷新自己所保持的全國紀錄，也完成個人在國內重大賽事搶下大會紀錄「大滿貫」的目標。

在拿下國內全國性賽事的所有紀錄後，余雅倩也放眼國際，並在日前與教練張銘煌和鉛球選手馬皓瑋一同前往美國移訓，日前在喬治亞大學邀請賽中，余雅倩就擲出了64公尺59的佳績。

而今天登場的長灘邀請賽女子鏈球決賽，余雅倩更是展現遇強則強的極佳韌性，這次長灘邀請賽共有70名選手參加女子鏈球決賽，並分為5組進行比賽，進行完前3擲後取前8名晉級到後3擲，而余雅倩在前3擲完成後以63公尺15還一度落後美國選手林德曼（Chloe Lindeman）的64公尺90。

不過在後3次試擲中余雅倩也將成績一路推進，到第5擲時成績已經來到64公尺33，而最後一次試擲余雅倩更是奮力擲出67公尺32成功逆轉，最終也以該成績拿下冠軍，並且將自己所保持的全國紀錄一口氣推進2公尺11。

賽後余雅倩也表示，後三次感受到比賽帶來的緊張與刺激感，除了享受比賽的同時，並從別人動作看見自己不足的地方，很謝謝大家的支持與鼓勵。

而余雅倩在今天打破全國紀錄後，明天還將前往聖安東尼學院參加另外一場賽事，且目前世界女子鏈球排名第1名的加拿大好手羅傑斯（Camryn Rogers）也將參賽，期望能在與世界好手的競爭下繳出更亮眼成績。