中國足球強國夢受挫3大因素：貪腐燒錢疫情

中國足球反腐風暴愈演愈烈，使4月15日將開鑼的中超聯賽蒙上陰影。2011年習近平未成為中國領導人就提出中國要成為足球強國的願景，但迄今只見國足倒退，貪腐溫床、錢燒光及疫情是3大因素。

中國足球協會6日在官網宣布，7家足球俱樂部因未能解決欠薪問題，被取消職業聯賽參賽俱樂部的註冊資格 ，包括先前宣布引進馬斯切拉諾（JavierMascherano）和拉維齊（Ezequiel Lavezzi）等阿根廷球星的河北隊。

中國足協7日公布，在2023新賽季，中超、中甲、中乙聯賽規模均由上賽季的18隊縮減至16隊。聯賽規模縮少，反映足球發展倒退。

中國2016年公布「中國足球中長期發展規劃（2016-2050年）」，希望在2021至2030年國家男足躋身亞洲前列、女足重返世界一流強隊行列；2031至2050年全力實現足球一流強國目標。

但中國國家體育總局今年4月6日不得不承認，「足球改革發展，距習近平總書記要求和人民期待相去甚遠」。

究其原因，與中國足球壇不同層級溫床貪腐問題有關。

從2022年11月前中國男足主教練李鐵被查開始，直到現任中國國家體育總局副部長杜兆才，共有9名足協及國家體育總局高層被查。

財新網10日報導，李鐵被查後，足球界人士普遍認為與他在武漢卓爾俱樂部的經歷有關。李鐵剛執教國足時，卓爾隊就有4名球員入選國足集訓大名單。另有傳言指，李鐵被查是遭到前東家武漢卓爾舉報曾打假球。

報導指出，目前尚不知被查高層涉及哪些違法違紀行為，足球界較常見的腐敗現象，包括打假球、賭球、收受賄賂安排球員進入國家隊或俱樂部一線隊、收受球員轉會經紀人的賄賂或回扣，或侵占企業的球隊贊助資金。

報導表示，在這波中國足球壇反腐風暴中，也有反賭球行動。今年3月中旬以來，已有多名中超、中甲球員接受警方調查，包括曾多次入選中國男足國家隊的山東泰山足球俱樂部球員金敬道。

有足壇資深人士透露，本輪調查打假球及賭球，涉及的球隊和球員面「特別廣」，甚至有上海、廣州等地的警方參與，不同地方的球員在同一天被帶走調查。

2009至2012年，中國足球壇也掀起一輪反腐打假風暴，由中國足協3名前副主席南勇、謝亞龍、楊一民等官員，到中超公司負責人、俱樂部經營者、教練、國足球員及知名裁判員，共數十人因操縱比賽、打假球、賭球及行賄受賄等被判刑。

中國足球發展也受近年經濟轉差，甚至房地產金主面臨財困影響。

財新網及美國有線電視新聞網（CNN）7日報導指出，隨著中國官方當年宣布要發展為足球強國，以房地產商為代表的資本湧入足球壇。

中超一度出現多支能以天價哄搶外援的豪門俱樂部，曾被稱為僅次於歐洲五大聯賽的全球職業足球「第六大聯賽」。其中廣州恆大曾在世界杯冠軍教練里皮（Marcello Lippi）帶領下，代表中超奪得亞冠聯賽冠軍，很多中超球員身價飛漲，年薪千萬。

不過，「金元足球」沒有為投資人帶來穩定的商業回報，也沒有有效提升中國足球競技水平。2019年中國足協推行「去金元化」改革，包括球員限薪、俱樂部名稱中性化等，令中國足球難再吸引知名球員和贊助。

與此同時，COVID-19疫情爆發、中國監管當局為房地產去槓桿等因素，重創中國經濟，也導致足球俱樂部債台高築，出現大規模欠薪。

疫情爆發也令不少外援球員難忍中國關閉邊境的措施而求去。秘魯出生、加入廣州恆大足球隊後入籍中國的球員蕭濤濤（Roberto Siucho）說，「疫情發生後我曾有一年沒有與家人見面，當邊境關閉時你不能夠帶家人來。很多足球員因此離開」。

疫情期間球隊只能在具「生物安全」措施的場地訓練及比賽，球員一度數月不能離開。蕭濤濤表示，「精神上很困難，不能離開或做任何事」。

蕭濤濤如今已返回秘魯，並恢復秘魯國籍。

曾於廣州執教的義大利退役足球名將卡納瓦羅（Fabio Cannavarro）也直言：「疫情改變了一切」，他於2021年寧放棄人民幣千萬薪酬及分紅離開。

中國足球世界排名已降至2017年以來最低，衝擊世界盃更一再受挫，接連敗給泰國、越南等球隊。

中國足球壇經歷了「金元足球」泡沫破滅，以反貪腐風暴迎來新一輪世界盃周期，能否再朝足球強國夢的目標邁進一步，相信其中一個重要因素，是改革是否成功。