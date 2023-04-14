桌球／左手疼痛嚴重不敵梁靖崑 林昀儒無緣WTT新鄉賽爭冠

我國桌球好手林昀儒今天在WTT新鄉冠軍賽4強賽遭遇世界排名第7名的中國大陸好手梁靖崑，在比賽過程中左手一度不適的情況下，最終林昀儒也以5：11、9：11、11：5、14：12、8：11、4：11敗下陣來，無緣爭冠。

男單世界排名第10名的林昀儒這次新鄉冠軍賽一路過關斬將，包括昨天的8強賽擊敗35歲的德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus），挺進到4強賽，而今天則是遭遇世界排名第7名的梁靖崑，這也是雙方生涯的第2度交手，前一次碰頭已是2018年的奧地利公開賽，當時由梁靖崑以4：2勝出。

而兩人今天再度交手，首局梁靖崑也展開猛攻，開賽就取得9：0的大幅領先，不過林昀儒也重新調整節奏連追5分，但第一局仍是讓梁靖崑以11：5先下一城，第二局前段兩人一路拉鋸，林昀儒在6：9落後時一度打出3：1反擊，但仍是讓梁靖崑以11：9取得2：0領先。

第三局林昀打出2：0開局，必並且在局中拉開差距，最終以11：5扳回一城，第四節林昀儒在取得局點後，卻被梁靖崑追到9：10，隨後他也因為持拍的左手不適申請傷停，但林昀儒回到場上後仍是展現韌性，以14：12扳平戰局。

第五局林昀儒在一度領先的情況下，卻在局中遭到梁靖崑逆轉，以8：11讓梁靖崑以局數3：2率先聽牌，第6局梁靖崑一路領先，林昀儒則是不斷被拍到甩手的畫面，左手的疼痛感似乎更加嚴重，最終林昀儒也以4：11敗下陣來，無緣爭冠。