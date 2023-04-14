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高球／睦鄰盃日本包辦男女團雙冠 我國獲女團第2名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽日本隊包辦男、女團冠軍。圖／中華民國高球協會提供
第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽日本隊包辦男、女團冠軍。圖／中華民國高球協會提供

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，今天在老淡水球場隆重閉幕，日本隊勇冠三軍，包辦男、女個人及團體四座冠軍，締造大滿貫，我國選手也在決勝輪破繭而出，由林士軒與黃亭瑄分別以69及71桿，寫下男、女當日最低桿，為賽事劃下圓滿句點。

一路領先的日本好手岡田晃平，決勝輪再繳71桿，成為唯一連續三天均繳紅字的選手，累計211桿勇奪男子個人冠軍，他說：「這是我今年第一冠，很鼓舞士氣。」

目前世界業餘世界排名第31的岡田晃平，下周排名可望繼續向前，他在奪冠後特別提及2021年贏得美國PGA名人賽的學長松山英樹，做為自己奮鬥的標竿，「他跟我一樣都在高知縣明德義塾中學讀了3年初中和3年高中，也在我目前就讀的東北福祉大學畢業，如有機會我也會追隨他的腳步到美國PGA發展。」

在岡田晃平帶頭拉抬下，日本男子隊決勝輪呈多點開花，杉浦悠太70桿、出利葉太一郎72桿，隅內雅人75桿，三天總和653桿，後來居上抱走男團冠軍。南韓張裕彬、文棟泫、金賢煜、李性澔659桿居次，我國林士軒、陳季群、蘇晉弘、郭時雨四人聯手666桿排名第三。

林士軒決勝輪4小鳥、1柏忌，以當日最佳69桿繳卡，累計220桿，排名第四，為我國排名最佳男子選手。「今天的開球算穩，雖然有時略偏，仍可朝旗位直接進攻。」

林士軒對日、韓選手快速適應力果嶺的能力印象深刻、由衷佩服，「他們身經百戰，打到第二輪對台灣特殊的果嶺草紋便能掌握，真不簡單。」

我國籍的2022年亞太球后黃亭瑄3小鳥、2柏忌、以決勝輪女子最低71桿繳卡，累計222桿，1桿險勝日籍的2021年亞太球后橋本美月，名列女子個人第3，「打到第3天，終於對球場比較熟悉了。上一場比賽在美國奧古斯塔，果嶺速度13至14，本周回來台灣速度只有7至8，一直找不到節奏，今天總算熟悉些。」

黃亭瑄將於近日飛美，參加LPGA 2023年雪佛龍女子錦標賽，她因贏得2022年亞太女子業餘錦標賽，而以業餘球員身份獲邀參加。

新地真美夏與荒木優奈兩位日將，分別以217桿、219桿包辦女子個人前兩名，加上橋本美月、上田澪空襄助，以658桿抱走女團冠軍，我國四金釵黃亭瑄、陳俋儒、廖信淳、洪阡瑋聯手，以669桿獲亞軍，韓隊林址諭、劉顯祖、徐教林、李定炫合力，以683桿排名第三。

LPGA

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