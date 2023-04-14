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全中運聖火抵達台南 黃偉哲宣傳全運會10月在台南登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊。圖／台南市政府提供
金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊。圖／台南市政府提供

112年全國中等學校運動會聖火傳遞於今（14）日抵達台南市安平古堡，由永康復興國小的荷花龍表演熱鬧迎接，市長黃偉哲帶領金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊，從新竹縣政府參議李國祿手中接過聖火，象徵運動家精神傳承。

聖火傳遞由6位金城國中田徑隊選手擔任副火手的角色，其中吳宏侖選手在今年台南市中等學校運動會400公尺跨欄項目中破大會紀錄，金城國中也在去年全國中等學校田徑錦標賽國男組4人400公尺接力中獲得第2名的成績。6位優秀的田徑接力好手擔任這次全中運聖火傳遞的副火手，也象徵著運動員傳承的精神。

體育局長陳良乾說明，台南市近年在國內外各項運動賽事的表現都相當優異，去年全中運總共榮獲41面金牌、39面銀牌、42面銅牌，總計122面獎牌，較前一年度增加了21面獎牌，金牌數及總獎牌數也雙雙創下縣市合併以來最佳紀錄。

黃偉哲表示，非常開心112年全國中等學校運動會聖火來到了全台灣最古老的城市古都台南，他代表185萬市民朋友，感謝這屆全中運主辦單位新竹縣政府的用心，率領聖火團隊蒞臨台南市。議員李啟維、蔡筱薇也到場共襄盛舉。黃偉哲勉勵所有即將參賽的小將發揮運動員堅持不懈的精神，展現平日訓練成果，為台南市爭取榮耀。

全中運之後，緊接著10月21日至26日將由台南市辦理全國運動會，同時也是113年巴黎奧運會的前哨站，屆時將會有超過1萬名優秀選手來台南角逐金牌。南市府將規畫一場充滿人文風情、台南特色的運動會，歡迎全國選手來台南作客。

金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊。圖／台南市政府提供
金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲從新竹縣政府李國祿參議手中接過聖火。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲從新竹縣政府李國祿參議手中接過聖火。圖／台南市政府提供
永康復興國小的荷花龍表演熱鬧迎接聖火隊。圖／台南市政府提供
永康復興國小的荷花龍表演熱鬧迎接聖火隊。圖／台南市政府提供
全國中等學校運動會聖火傳遞於今天下午抵達台南市安平古堡。圖／台南市政府提供
全國中等學校運動會聖火傳遞於今天下午抵達台南市安平古堡。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲帶領金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊，從新竹縣政府李手中接過聖火。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲帶領金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊，從新竹縣政府李手中接過聖火。圖／台南市政府提供

聖火 全中運 田徑

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