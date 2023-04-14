全中運聖火抵達台南 黃偉哲宣傳全運會10月在台南登場

112年全國中等學校運動會聖火傳遞於今（14）日抵達台南市安平古堡，由永康復興國小的荷花龍表演熱鬧迎接，市長黃偉哲帶領金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊，從新竹縣政府參議李國祿手中接過聖火，象徵運動家精神傳承。

聖火傳遞由6位金城國中田徑隊選手擔任副火手的角色，其中吳宏侖選手在今年台南市中等學校運動會400公尺跨欄項目中破大會紀錄，金城國中也在去年全國中等學校田徑錦標賽國男組4人400公尺接力中獲得第2名的成績。6位優秀的田徑接力好手擔任這次全中運聖火傳遞的副火手，也象徵著運動員傳承的精神。

體育局長陳良乾說明，台南市近年在國內外各項運動賽事的表現都相當優異，去年全中運總共榮獲41面金牌、39面銀牌、42面銅牌，總計122面獎牌，較前一年度增加了21面獎牌，金牌數及總獎牌數也雙雙創下縣市合併以來最佳紀錄。

黃偉哲表示，非常開心112年全國中等學校運動會聖火來到了全台灣最古老的城市古都台南，他代表185萬市民朋友，感謝這屆全中運主辦單位新竹縣政府的用心，率領聖火團隊蒞臨台南市。議員李啟維、蔡筱薇也到場共襄盛舉。黃偉哲勉勵所有即將參賽的小將發揮運動員堅持不懈的精神，展現平日訓練成果，為台南市爭取榮耀。