全中運／授旗出征！ 高市代表隊士氣如虹

全國中等學校運動會4月22日起在新竹縣一連舉行6天，高市教育局長謝文斌 今午在鳳山行政中心前廣場為高雄代表隊授旗，期許今年成績超越往年，另為照護選手，市立大同醫院也將派醫療團隊隨隊北上。

今年全中運將有1萬8000名全國中等學校優秀運動選手同台競技，高雄市去年獲得32面金牌、50面銀牌、83面銅牌，今年代表團共1567人參與盛會，其中日前在預賽扭傷腳福山國中張姓網球選手復原良好，也將登場爭取榮譽。

教育局長謝文斌今午為高雄代表隊授旗，期許選手發揮實力，為高雄爭光。教育局亦與大同醫院合作合作，除成立「運動選手整合照護中心」，更組成全中運隨隊醫療防護團隊，駐點團本部及巡迴部分賽場，及時提供選手醫療服務。

大同醫院副院長洪仁宇說，醫療團隊每天會派出骨科、復健科與兒科等3位醫師、3位物理治療師及1位心理師，提供選全方位身心照護。大同醫院物理治療師林士峰也表示，日前在預賽扭傷腳的張姓選手，已可進行正常訓練，希望這次全中運能奪得佳績。