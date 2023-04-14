田徑／台灣公開賽名將雲集 波蘭鏈球女王曾寫奧運紀錄

2023年台灣國際田徑公開賽暌違4年將再度邀請國外選手與菁英好手參賽，而今年首位公開的參賽菁英選手正是在東京奧運完成女子鏈球3連霸，也是史上首位完成奧運女子田徑項目3連霸的波蘭「鏈球女王」沃達雷茲克（Anita Wlodarczyk），她也將成為此賽事史上最大咖的參賽選手。

台灣國際田徑公開賽過去3年受到疫情影響停辦或是轉為只有國內選手參賽，不過今年在國境解封後宣布回歸，讓我國頂尖好手將再次以地主身分迎戰世界各國好手，其中不乏世界頂尖名將。

包括上屆賽事就有在東京奧運拿下男子200公尺金牌、男子100公尺銅牌的加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse）與楊俊瀚隔道競速，另外在男子三級跳遠賽場上，美國名將泰勒（Christian Taylor）也在5月以17公尺14打破大會紀錄後，9月隨即在世錦賽完成3連霸，讓台灣田徑公開賽成為我國田徑迷近距離觀賞世界名將表現的最好機會。

而今年台灣田徑公開賽復辦後公布的第一位參賽選手「鏈球女王」沃達雷茲克同樣是來頭不小，今年37歲的她前年在東京奧運會上以78公尺48的成績，成為史上首位在奧運田徑女子項目完成3連霸的選手，而她不僅是史上首位擲破80公尺大關的女子鏈球選手，所保有的世界紀錄82公尺98更已經高懸7年，讓她被公認是史上最偉大的女子鏈球選手。

沃達雷茲克的成就不僅讓她獲頒波蘭十字騎士勳章，世界知名玩具廠商甚至還以沃達雷茲克的形象發行一款「Shero Barbie」玩偶，以表彰她激勵他人追求夢想，成為波蘭史上第三位獲得此殊榮的女性。