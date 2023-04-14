田徑／3屆奧運金牌鏈球女王參戰 台灣公開賽5月登場

暌違4年台灣國際田徑公開賽今年將再度邀請外籍選手參賽，其中在奧運女子鏈球完成3連霸的波蘭「鏈球女王」沃達雷茲克（Anita Wlodarczyk）也確定將首度來台參賽，與我國全國紀錄保持人余雅倩同場競技，而包括「最速男」楊俊瀚、「黃金右臂」鄭兆村等人也將以地主身份迎接強敵。

前一次舉辦並邀請國外選手參賽已經是2019年的台灣國際田徑公開賽，今年在疫情趨緩的情況下將再度邀請國外選手參賽，賽事將於5月27、28日在新北市板橋第一運動場舉行，而這場比賽也被視為是巴黎奧運達標採計前的前哨賽事，除了我國好手將精銳盡出外，屆時也將有不少亞洲甚至世界級好手參賽，目前已經有15國超過200多位選手報名。

在今天記者會也宣布，2021年剛在東京奧運完成女子鏈球3連霸的波蘭「鏈球女王」沃達雷茲克將確定參戰，將成為台灣國際公開賽史上最大咖的參賽選手，並將與我國全國紀錄保持人余雅倩同場競技，至於我國好手包括楊俊瀚、鄭兆村、陳傑、陳奎儒等人也都將此賽事登場，為下半年的亞錦賽、世錦賽和亞運作準備。

日前剛在全國原住民運動會跑出10秒17個人本季最佳成績的楊俊瀚，在2019年就與加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse）隔道競速，成為該屆賽事的一大亮點，對於將再次以地主身份迎戰各國好手，楊俊瀚表示，以地主身份出賽不論在環境和氣溫適應上都有些許優勢，也希望能夠透過與各國好手的切磋，將個人成績與全國紀錄再向前推進。

至於鄭兆村2019年則是在台灣國際田徑公開賽擲出86公尺10成績刷新大會紀錄，而今年剛從右手肘韌帶傷勢中復出的他也直言相當期待與各國好手同場競技，「現在身體狀況已經慢慢步入正軌，手肘的疼痛感也慢慢轉變成只是痠痛感。」