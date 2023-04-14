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花式滑冰／北市青年盃周六小巨蛋登場 精銳盡出超過百名選手與賽

聯合新聞網／ 綜合報導
賴岑晰。主辦單位提供
賴岑晰。主辦單位提供

112年台北市青年盃滑冰錦標賽本週六在台北小巨蛋冰上樂園舉行，共吸引超過100名選手參賽，台灣菁英選手也傾巢而出，包括台灣女子組一姊丁子涵，男子組潛力新星周冠廷，還有10歲天才少女賴岑晰都將出賽。

北市青年盃滑冰錦標賽一直是國內指標型賽事，提供國內好手優質舞台，以賽代訓，今年多名菁英選手也鎖定此賽事作為五月開始國際賽的最佳試煉場。教練曹志禕就說，「本場比賽會驗收選手近期的動作，藉由實戰檢視問題，修正後才會進步，也期待5月的泰國公開賽能有優異表現。」

本次賽事除了在國內已有名氣的丁子涵外，天才少女賴岑晰的表現也備受期待，她目前10歲就已經穩定掌握五種兩圈

賴岑晰7歲才開始接觸滑冰，但靠著天賦與努力，很快就嶄露頭角，曹志禕說，「賴岑晰是我看過最能吃苦的選手，由於家裡住在台中，所以每周五下課就來台北訓練，周日練習完又要趕回台中，但密集的課程她從來不喊苦，尤其星期六一上冰就至少練上8小時，小小年紀有如此高的毅力，相當不容易。」

近一年2度骨折的賴岑晰，其實才剛剛傷癒，因此放棄跳級參加小齡組，先留在幼兒組找回信心。曹志禕透露，近期也開始讓她吃一些高蛋白和補品，增強肌力和身體強度，減少受傷的頻率。

年紀輕輕的賴岑晰已給自己訂定「5年計畫」，希望5年內熟練5種2圈跳，同時也鎖定各大國際賽，若最後沒有繳出成績，就乖乖回去念書。

另外，本次台北市青年盃滑冰錦標賽還有精彩節目，LCFS團隊兩位教練蔡芊晴、王典元的選手遠赴高雄看完韓團演唱會後的突發奇想，曲子都是由選手們自己剪曲編舞、構思造型，分工合作的一同完成這套表演內容。在短促的時間裡，選手們還要練習個人賽的舞曲，希望能夠在冰上展現出滿滿的Blackpink style 。

賴岑晰。主辦單位提供
賴岑晰。主辦單位提供

賴岑晰。主辦單位提供
賴岑晰。主辦單位提供

賴岑晰。主辦單位提供
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賴岑晰。主辦單位提供
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LCFS團隊。主辦單位提供
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LCFS團隊。主辦單位提供
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LCFS團隊。主辦單位提供
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