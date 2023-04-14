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足球／梅西入選時代雜誌百大人物 網壇傳奇費德勒撰寫評語

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西。 法新社
梅西。 法新社

美國《時代雜誌》今公布年度全球百大影響人物，去年率領阿根廷奪冠的足壇巨星梅西（Lionel Messi）風光入選，網壇傳奇費德勒（Roger Federer）也應邀寫下評語。

費德勒寫道：「進球紀錄和冠軍不需贅述，讓我印象深刻的是他多年來一如既往的偉大。他像魔術師般盤球，傳球角度宛如藝術品。」

「我的職業生涯剛結束，現在意識到運動員承受多少期望，但在日常生活中，人們可能沒意識到這點。對於梅西來說背負的重量可能更大，因為他代表一支世界知名球隊，也代表整個國家」費德勒寫道。

本次百大人物共有6名運動員，除了梅西外，分別是法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）、NFL四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、網壇球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、滑雪女將席佛琳（Mikaela Shiffrin）、WNBA球星格林納（Brittney Griner）。

梅西 費德勒

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