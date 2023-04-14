快訊

羽球亞錦賽／戴資穎秀驚人腹肌照 將拚賽史首見紀錄

遺產私生子竟也能繼承！ 她曝二招：不給分財產要「這樣做」

質疑蔡英文「假博士」？彭文正遭起訴 告檢察官求償200萬判決出爐

羽球亞錦賽／戴資穎秀驚人腹肌照 將拚賽史首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 路透
戴資穎。 路透

亞洲羽球錦標賽4月25日將在杜拜開打，我國一姊戴資穎將挑戰賽史個人第3冠，成為賽史首位非中國大陸、香港的3冠女單球員。她稍早也在個人IG曬腹肌照和球迷問早。

小戴先前曾透露太愛吃東西，導致腹肌常常「離家出走」。她今天發IG限時動態，曬出驚人腹肌並寫下，「嗨~腹肌先生」、「現在的手機補光太強，少了陰影的效果」。

小戴秀腹肌照。 截圖自小戴IG限時動態
小戴秀腹肌照。 截圖自小戴IG限時動態

亞錦賽已有61年歷史，小戴2007年拿下個人賽史首面金牌，2018年擊敗中國陳雨菲完成衛冕，是賽史至今首位衛冕的非中國、香港女單選手。

亞錦賽史累積至少3冠的女單球員只有3人，分別是中國葉釗穎（5冠）、王儀涵（3冠）及香港王晨（3冠），小戴將挑戰賽史首位非中國或香港的3冠女單選手。

賽事籤表日前出爐，戴資穎首輪將對上新加坡楊佳敏，預計4強遭遇日本「世界球后」山口茜。

戴資穎

相關新聞

羽球亞錦賽／戴資穎秀驚人腹肌照 將拚賽史首見紀錄

亞洲羽球錦標賽4月25日將在杜拜開打，我國一姊戴資穎將挑戰賽史個人第3冠，成為賽史首位非中國大陸、香港的3冠女單球員。她稍早也在個人IG曬腹肌照和球迷問早。 小戴先前曾透露太愛吃東西，導致腹肌常

蒙地卡羅名人賽／球王慘遭義大利新星逆轉 16強爆冷出局

蒙地卡羅名人賽今大爆冷門，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）16強面對義大利21歲新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti），以6：4、5：7、4：6落敗，無緣挺進8強。

網球／2021彭帥事件後 WTA宣布9月復辦大陸賽事

世界女子職業網球WTA（國際女子網球協會）13日宣布，今年將在中國大陸恢復活動，9月就復辦賽事。2021年發生大陸女網好...

桌球／小林同學發威！首度退德削球名將闖WTT新鄉賽4強

我國桌球好手「小林同學」林昀儒今天在WTT新鄉冠軍賽壓軸登場，他和35歲的德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus）8...

網球／溫布頓取消俄羅斯選手禁令 墨瑞：烏克蘭選手才是重點

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已超過一年，網壇前「世界球王」墨瑞（Andy Murray）認為，烏克蘭選手面臨的困境該是溫布頓討...

高球／台日韓睦鄰盃第二輪 廖信淳打出我國兩天最低桿

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，今天第二輪日本隊戰力大爆發，不僅締造當日男、女最低桿，且在男、女個人及團體等四榜均暫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦