羽球亞錦賽／戴資穎秀驚人腹肌照 將拚賽史首見紀錄

亞洲羽球錦標賽4月25日將在杜拜開打，我國一姊戴資穎將挑戰賽史個人第3冠，成為賽史首位非中國大陸、香港的3冠女單球員。她稍早也在個人IG曬腹肌照和球迷問早。

小戴先前曾透露太愛吃東西，導致腹肌常常「離家出走」。她今天發IG限時動態，曬出驚人腹肌並寫下，「嗨~腹肌先生」、「現在的手機補光太強，少了陰影的效果」。

小戴秀腹肌照。 截圖自小戴IG限時動態

亞錦賽已有61年歷史，小戴2007年拿下個人賽史首面金牌，2018年擊敗中國陳雨菲完成衛冕，是賽史至今首位衛冕的非中國、香港女單選手。

亞錦賽史累積至少3冠的女單球員只有3人，分別是中國葉釗穎（5冠）、王儀涵（3冠）及香港王晨（3冠），小戴將挑戰賽史首位非中國或香港的3冠女單選手。

賽事籤表日前出爐，戴資穎首輪將對上新加坡楊佳敏，預計4強遭遇日本「世界球后」山口茜。