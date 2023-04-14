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蒙地卡羅名人賽／球王慘遭義大利新星逆轉 16強爆冷出局

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇(右)和對手穆塞蒂擁抱。 法新社
約克維奇(右)和對手穆塞蒂擁抱。 法新社

蒙地卡羅名人賽今大爆冷門，塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）16強面對義大利21歲新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti），以6：4、5：7、4：6落敗，無緣挺進8強。

這場比賽曾因雨暫停，比賽當下風大又潮濕，不過穆塞蒂克服環境因素，在2小時54分鐘的三盤大戰中，險勝經驗豐富的約克維奇，賽後他情緒激動地說：「我努力不哭，這是一場激勵人心的勝利，因為比賽很漫長，風很大且很冷，跟過去幾天不太一樣。」

穆塞蒂也為自己感到驕傲，「這對我來說是夢想成真，擊敗約克維奇是件了不起的事。」穆塞蒂中止對約克維奇的3連敗，8強對手是同胞好手辛納（Jannik Sinner）。

約克維奇開季取得15連勝，近期卻諸事不順。3月在杜拜不敵梅德維夫（Daniil Medvedev），後來因疫苗問題無法入境美國，缺席「陽光雙賽」印地安泉及邁阿密。暌違1個多月再度出賽，卻爆冷止步16強，對此他無奈表示：「我不認為這是一場災難，但因為輸掉比賽，心情很糟糕。恭喜穆塞蒂，祝他好運。」

約克維奇 Novak Djokovic

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