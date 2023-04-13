桌球／小林同學發威！首度退德削球名將闖WTT新鄉賽4強

我國桌球好手「小林同學」林昀儒今天在WTT新鄉冠軍賽壓軸登場，他和35歲的德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus）8強對決，林昀儒一路上風，以11：5、11：4、11：7贏下對戰首勝，挺進男單4強。

林昀儒過去和菲盧斯兩度交手都吞敗，包括去年9月在WTT阿拉木圖挑戰賽男單決賽碰頭，林昀儒錯失局數3：0的絕對領先優勢，遭菲盧斯連趕4局大逆轉，錯失金盃，今天沒再錯過勝利，先下一城後第二局再打出5：0的開局，以11：4取得「聽牌」優勢。

第三局林昀儒仍佔上風，9：7領先時他先喊出暫停，恢復比賽後順利收下第10分，最終第一個賽末點就逼出菲盧斯回球出界，以11：7收下4強門票。

交手第3次寫下突破，林昀儒分享首勝感想，他說：「前面打過兩次，知道他的球路，賽前準備做得比較好，很開心贏下比賽。」

世界排名第10的林昀儒4強將碰目前世界排名第7的中國大陸好手梁靖崑，「小林同學」表示對手非常強，「希望自己一場一場打，好好打。」

4強另場組合將由地主「世界球王」樊振東出戰世界排名13的南韓林鐘勳，其中樊振東今天是瓦解17歲同胞林詩棟第4局3個「賽末點」下逆轉勝，驚險挺進4強。