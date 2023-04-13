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網球／溫布頓取消俄羅斯選手禁令 墨瑞：烏克蘭選手才是重點
俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已超過一年，網壇前「世界球王」墨瑞（Andy Murray）認為，烏克蘭選手面臨的困境該是溫布頓討論的重點，恢復俄羅斯和白俄羅斯選手的參賽權，不該是受關注的重點。
溫布頓去年禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參加，是4大滿貫中唯一實施禁令的賽事，獨排眾議的結果遭職業網球聯合會（ATP）、世界女子網協（WTA）取消積分，還遭WTA罰款100萬美金。主辦溫布頓的全英草地網球俱樂部（AELTC）上月底宣布今年取消禁令，俄羅斯和白俄選手可以中立身分參賽，但不能表態支持俄國的入侵行動。
「真正重要的該是持續討論烏克蘭的現況，焦點不是少數選手或運動員能不能參加大賽。」墨瑞接受網球媒體《Tennis Majors》訪問時表示，溫布頓做了艱困的決定，畢竟其他賽事都是不同方向，這讓溫布頓處境更困難，但他認為重點並非選手參賽權，「這有點分散實際上發生的事情，你不希望這些事發生，你希望看到真實議題被放到檯前討論。」
少數烏克蘭球員曾公開發聲指出，國家仍遭遇攻擊下，要持續征戰有多麼辛苦。
「我有看到一些女選手說出難處，感覺他們應該要獲得更多援助。」墨瑞再次強調，重點並非去年被禁止參賽的選手，而該去了解烏克蘭球員的觀點，「有些烏克蘭選手的家人受到影響，他們正處於難以想像的困難時刻，這才是重點。」
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