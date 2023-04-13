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高球／台日韓睦鄰盃第二輪 廖信淳打出我國兩天最低桿

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，今天進行第二輪賽事。圖／中華民國高爾夫協會提供
第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，今天進行第二輪賽事。圖／中華民國高爾夫協會提供

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，今天第二輪日本隊戰力大爆發，不僅締造當日男、女最低桿，且在男、女個人及團體等四榜均暫列第一，向四冠王邁進。我國選手最大的亮點是台南後壁高中高三廖信淳以71（－1）桿繳卡，打出兩天來我國選手唯一的紅字，累計147桿暫列女子榜第3名。

老淡水球場今天風勢轉大，且風向凌亂，挑戰嚴峻，首日領先的日將岡田晃平馭風有術，次輪依舊一馬當先，抓5小鳥、2次柏忌，以69桿完賽，累計140桿，暫列男子第一，「我中學時代的主場日本高知Sky Bay球場和老淡水球場類似，靠海、風大、球道窄，連果嶺坡度都很像，所以很習慣球場的風格。」

我國陳季群和林士軒都以平標準桿72桿繳卡，陳季群累計150桿，與日隊隅內雅人暫並列第五，「前九洞2隻小鳥34桿還不錯，後九洞再抓3隻小鳥，卻打了5次柏忌，狀況各不相同，有時Driver、有時切桿、有時推桿分別出問題。」

女子組以日本的新地真美夏與橋本美月現最佳，均繳70桿，新地真美夏累計142桿，單獨排名女子榜第一，新地在年初的澳洲業餘名人賽獲女子亞軍，當時的冠軍得主荒木優奈，連續兩天都繳標準桿72桿，累計144桿暫列第二。

廖信淳的71桿是我國選手兩天來最佳演出，累計147桿，排名從第五進步至第三，「今天的風剛好跟第一天相反，很適合我，加上4個5桿洞都是順風，讓我抓下3隻小鳥。」 女子團體成績日本以435桿遙遙領先，我國以451桿居次，韓國以459桿暫居第三。

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