高球／台日韓睦鄰盃隊際賽次輪 日隊大爆發、台女將廖淳信表現最佳

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，13日第二回合日本隊戰力大爆發，不僅締造當日男、女最低桿，且在男、女個人及團體等四榜均暫列第一，向四冠王邁進。我國選手最大的亮點是台南後壁高中高三廖信淳以71桿(-1)繳卡，打出兩天來我國選手唯一的紅字，累計147桿暫列女子榜第三，使我國在女子團體組領先韓國8桿，仍暫居第二。

老淡水球場13日風勢轉大，且風向凌亂，挑戰嚴峻，首日領先的日將岡田晃平馭風有術，次輪依舊一馬當先，抓5隻小鳥、2次柏忌，以69桿(-3)完賽，累計140桿(-4)，暫列男子第一。「我中學時代的主場日本高知Sky Bay球場和老淡水球場類似，靠海、風大、球道窄，連果嶺的坡度都很像，所以很習慣球場的風格。」

連續兩天都寫下本屆賽事最低桿，世界業餘排名第31的岡田晃平，超前5桿進入第三回合決勝輪，奪冠形勢大好。張裕彬、文棟泫、金賢煜等3名韓國選手都以73桿繳卡，累計145、146及149桿，暫居二、三、四名。

我國陳季群和林士軒都以72桿(E)繳卡，陳季群累計150桿，與日隊隅內雅人暫並列第五。「前九洞2隻小鳥34桿還不錯，後九洞再抓3隻小鳥，卻打了5次柏忌，狀況各不相同，有時Driver、有時切桿、有時推桿分別出問題。」林士軒累計151桿暫列第七，他壓低球路抗風成效極佳，且球的控制比首輪佳。「今天的球雖不比第一天直，但尚可控制，切桿表現也不錯，彌補只有7個Par On的缺失。」林士軒小鳥、柏忌各2。

世界業餘第21、參賽最佳男子排名的日本好手杉浦悠太，也以72桿繳卡，累計152桿，排名從墊底回升，與我國的蘇晉弘、郭時雨暫並列第8。

日本和韓國在男子團體成績均為440桿，暫並列第一，我國以8桿落後，暫列第三。

女子組以日本的新地真美夏與橋本美月現最佳，均繳70桿，新地真美夏累計142桿(-2)，單獨排名女子榜第一。「今天的風比較大，因為我打低球，影響不大。」新地在年初的澳洲業餘名人賽獲女子亞軍，當時的冠軍得主荒木優奈，連續兩天都繳標準桿72桿，累計144桿暫列第二。

橋本美月與我國的黃亭瑄分膺2021年及2022年亞太業餘女子錦標賽球后，兩人又恰好同組出發，前九洞都35桿平分秋色，可惜後九洞黃亭瑄未再抓鳥，且吞2次柏忌，以73桿作收，累計151桿暫列第六，橋本美月149桿暫列第五。橋本共抓7隻小鳥，稱霸與賽選手，僅比個人最多的9隻小鳥少2隻。「黃亭瑄打得很棒，只是運氣不佳，錯失很多抓鳥機會。」橋本還說，她前兩輪各有一次OB，希望14日決勝輪一掃霉運，不再失誤。

廖信淳的71桿是我國選手兩天來最佳演出，累計147桿，排名從第五進步至第三。「今天的風剛好跟第一天相反，很適合我，加上4個5桿洞都是順風，讓我抓下3隻小鳥。」不過第七洞、第一個5桿洞，廖信淳開到長草區，4桿才上果嶺，再加上3推，苦吞雙柏忌。我國另兩位女子選手陳俋儒78桿，累計153桿暫列第八，洪阡瑋81桿累計157桿暫列第九。

女子團體成績日本以435桿遙遙領先，我國以451桿居次，韓國以459桿暫居第三。

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，14日續在老淡水進行決勝的第三回合，賽後隨即頒獎閉幕。