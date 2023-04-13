友善無礙 體育署優化全台26座職棒、籃及排球場館

教育部體育署為保障特需族群的運動權益，將推出「營造特需族群友善運動環境」專案計畫，規劃針對全台26座職棒、職籃、排球聯賽主要場館，進行無障礙設施的環境優化。

截至去年為止，台灣身心障礙人口總數已經高達119萬人，體育署也從2017年起執行各項公共計畫，持續輔導地方政府辦理運動場館空間規劃及營運管理，必須將特需族群納入整體考量。

體育署也從2017年到今年3月底，已經核定涉及補助弱勢族群友善設施，如無障礙廁所、坡道、通道、觀眾席、更衣室、置物架等，共計新台幣5.9億元。

接下來體育署將更進一步，委託台師大執行「營造特需族群友善運動環境」計畫，預計從4到9月之間，實際造訪台灣26個主要運動場館，提供無障礙設施、空間的改善計畫。

教育部體育署運動設施組科長許瑞蓁說：「每個場地都會邀請2名專案委員，在比賽進行的當下，由本身就是肢障、聽障、視障人士的專業委員，進行場地的評分，以確保找出需要改善的部分。」

體育署副署長洪志昌說：「等計畫結束後，我們會把相關的改善建議交由各地方縣市政府，等地方政府提出相關的改善計畫後，再由體育署進行專案補助，來改善各縣市比較老舊的運動場館。」