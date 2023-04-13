拳擊／林郁婷檢測正常 體育署要國際拳總說明白

我國女子拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌因「性別生化檢測異常」遭取消，回國後再度檢查，結果符合國際賽規定，體育署副署長洪志昌今天表示，將再了解國際拳擊總會（IBA）的檢測規定為何，再評估是否提出申訴或是後續舉動。

已經打下2枚世錦賽金牌的林郁婷，上月世錦賽再奪下女子57公斤級銅牌一面，但頒獎當天卻被宣布失格，之後IBA才給出性別生化檢測異常的失格原因，消息一出各界譁然。

林郁婷上月28日返國後就再度檢測，結果日前出爐，本周二體育署署長鄭世忠親自主持會議，除林郁婷和教練曾自強，另邀請運動醫學及法律領域的專家學者共同研商。

回國檢測報告中，林郁婷都符合國際參賽規定，體育署和及國訓中心將全力支持林郁婷備戰後續重要比賽。洪志昌今天也再次提到，林郁婷於過去3年間接受的10次運動禁藥檢測結果都沒問題，都符合國際奧會（IOC）規範，現階段將先了解IBA的判定，再做全盤分析和處理。

洪志昌也強調，林郁婷被取消世錦賽銅牌和禁藥無關且沒遭禁賽，性別生化也是IBA自有的檢測，檢測規定到底如何IBA也沒公開，仍要先了解才能評估。