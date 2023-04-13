擊劍／摘下我國世青賽史上首面獎牌 洪莉翔載譽返國

我國女子銳劍選手洪莉翔日前在保加利亞舉行的2023年亞世界青年暨青少年擊劍錦標賽中，於青少年女子銳劍個人賽中一路過關斬將，最終以銅牌成績作收，也是我國擊劍選手在世界級錦標賽中所拿下史上第一面獎牌。

2023年世界青年暨青少年擊劍錦標賽於4月1日至9日在保加利亞舉行，而去年在U23亞錦賽中首度披上國手戰袍就拿下女子個人銳劍銅牌的洪莉翔也再創佳績，面對來自52國共121位的參賽選手競爭，最終順利搶下銅牌。