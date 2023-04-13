擊劍／摘下我國世青賽史上首面獎牌 洪莉翔載譽返國
我國女子銳劍選手洪莉翔日前在保加利亞舉行的2023年亞世界青年暨青少年擊劍錦標賽中，於青少年女子銳劍個人賽中一路過關斬將，最終以銅牌成績作收，也是我國擊劍選手在世界級錦標賽中所拿下史上第一面獎牌。
2023年世界青年暨青少年擊劍錦標賽於4月1日至9日在保加利亞舉行，而去年在U23亞錦賽中首度披上國手戰袍就拿下女子個人銳劍銅牌的洪莉翔也再創佳績，面對來自52國共121位的參賽選手競爭，最終順利搶下銅牌。
而昨天洪莉翔也在領隊及指導教練王三財陪同下載譽返國，中華民國擊劍協會名譽理事長饒瑞瑛也親自前往接機，慰勞選手與教練的辛勞與好表現。中華民國擊劍協會表示，這也是我國擊劍選手首次站上世界錦標賽頒獎台，贏得中華民國擊劍史上第一面世界錦標賽獎牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言