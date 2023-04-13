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高球／闊別5個月重返美巡賽 潘政琮昔日奪冠賽事再出發

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
潘政琮。PGA提供
潘政琮。PGA提供

我國高球好手潘政琮在因為手腕傷勢休養長達5個月後，本周將重返美巡賽舞台，且還是回到他2019年拿下美巡賽首冠的RBC傳承高球賽（RBC Heritage），而他也直言希望能盡快找回比賽節奏。

潘政琮2019年曾在海港城高爾夫林克斯球場（Harbour Town Golf Links）舉行的RBC傳承高球賽中贏得個生涯首座美巡賽冠軍，而今年他也選定此賽事作為復出首戰，本周他將面對強大的參賽陣容，因為RBC傳承賽是美巡本賽季第8場指定賽事，總獎金高達2000萬美元，包括衛冕冠軍史畢斯（Jordan Spieth）在內的世界名將都將會在此賽事登場。 

談到將重新回到美巡賽舞台，潘政琮在接受大會專訪時也表示，希望能盡快找回良好的比賽節奏，「兩周前我參加了一場比賽（光輝國際巡迴賽），我沒有感到任何疼痛，這很好。當然，我已經有一段時間沒有打過競技高爾夫了，現在可能有點生疏， 但我會做出相應的調整。」

對於過去5個月的養傷時光，潘政琮直言手腕的傷勢在過去2至3年不斷困擾著他，讓他決定認真對待它並接受PRP治療，未來他也將會該改比賽規劃，最多就是連打2場比賽，「在我回家的5個月裡，我花了很多時間休息、治療和陪伴我的母親。這也是我15年來第一次在家和家人一起過年。從小到大，我從來沒有休息過這麼長時間。對我來說，這是恢復身體、調整精神狀態和改善專注度的一段時光。」

潘政琮是我國唯二在美巡賽嚐到勝利滋味的高爾夫選手，另一位是30多年前的陳志忠，4年前他的突破，站上頒獎台，讓他得以打出美巡生涯迄今的最佳賽季，最終在聯邦快遞盃積分榜上排名第37位。

高爾夫 潘政琮 陳志忠

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