高球／台日韓睦鄰盃隊際賽首日 日隊先聲奪人台灣暫列女團第二

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，12日在老淡水球場揭幕，亞洲高球王國日本先聲奪人，在女子團體及男、女個人等三榜均暫列第一，韓國則在男團暫居領先。我國選手以郭時雨的74桿(+2)，暫並列男子第4表現最佳，女團暫列第二。

出身日本東北福祉大學大三的岡田晃平抓4隻小鳥、1隻老鷹，另有1次雙柏忌、3次柏忌、71桿(-1)，表現最佳，也是全場唯一的紅字選手。「第七洞2桿上果嶺，距旗位5公尺處，一推進洞抓獲老鷹。」

岡田晃平世界業餘排名第31，也是日本參加去年艾森豪盃世界業餘男子高球隊際錦標賽代表隊員，曾獲2022年日本業餘錦標賽冠軍。他表示球場果嶺速度不快，他個人比較習慣速度快的場地。

韓國的張裕彬和文棟泫分別以72桿(E)、73桿(+1)暫列第二、三。出身老淡水球場的我國國家隊員郭時雨4鳥、6柏忌，以74桿暫居男子第4，他認為老淡水球場球道上的草最近比較長，上果嶺那桿不容易打，一旦過頭，尾大不掉。「我盡量把球壓低，多打後旋球，避免球不受控制，球一旦過了旗位，就面臨陡坡，比較容易花桿。」

我國另三位男子選手分別是蘇晉弘76桿暫並列第6、陳季群78桿暫並列第8、林士軒79桿暫列第11。世界業餘第21、參賽最佳男子排名的日本好手杉浦悠太，雖抓4隻小鳥，第5洞打成4柏忌，另有1次雙柏忌及6次柏忌，以80桿作收，在12位男子選手中墊底。

韓國隊目前以221桿暫居男團第一，日本223桿緊追在後，我國為228桿暫列第三。

世界業餘女子排名第5的荒木優奈和第20的新地真美夏，均以72桿(E)作收，暫並列女子榜第一，在她兩人護航下，日隊在女子團體賽，以223桿領先，我國以229暫列第二，韓國235桿暫居第三。

韓國的徐教林74桿暫列個人第三，我國選手陳俋儒前九洞34桿所向無敵，惜後九洞未再抓鳥，且吞5次柏忌，75桿(+3)繳卡，暫列第4。

備受期待的前後任亞太球后橋本美月和我國的黃亭瑄對決，未引領風騷成為首輪的焦點，兩人均未抓獲任何小鳥。黃亭瑄處於調整期，6次柏忌、78桿，橋本美月1次雙柏忌、5次柏忌、79桿，兩人分別並列第6及第8。

我國其他2位女子選手成績分別是：廖信淳76桿暫列第5、洪阡瑋78桿暫並列第6。中華高協秘書長黃紀文並前往現場督戰，為選手加油打氣。

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，13日續在老淡水進行第二回合，定14日三回合結束後頒獎閉幕。