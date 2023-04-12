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網球／雙帥合體 約克維奇、F1名車手羅素相見歡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
網壇「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）蒙地卡羅名人賽重回賽場。情境示意圖。新華社。
網壇「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）蒙地卡羅名人賽重回賽場。情境示意圖。新華社。

網壇「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）蒙地卡羅名人賽重回賽場，今天以7：6（7：5）、6：2擊敗世界排名198的俄羅斯對手加霍夫（Ivan Gakhov），挺進第三輪，賽後還和神秘嘉賓、F1賓士車隊車手羅素（George Russell）相見歡。

這是約克維奇3月初杜拜公開賽後的第一場比賽，首輪輪空的他將挑戰生涯第39座名人賽金盃，被羅素詢問首戰感覺如何？小約回說：「很好，有很好的開始，但總是可以更好。完美就是你總是追求更好，持續進步。」

網球和F1是截然不同運動，羅素分享說，他認為網球比賽最困難的是上場時間，「尤其當你是排第2場或第3場、第4場，你永遠不會知道何時出賽。」

小約回應，這就是網球員每天要面對的挑戰，「今天我就比預期晚了1個半小時到2小時出賽，所以你會想說，我該去熱身還是要先冷下來，這會讓你有點焦慮。」

兩種運動都是要四處征戰，羅素剛從墨爾本回到歐洲，下一站將到亞塞拜然。小約回問羅素，通常會花多久時間適應時差？「墨爾本是大魔王，大概花了一星期我才調回來。」來自英國的羅素回說。

羅素 F1 約克維奇

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