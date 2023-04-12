高球／台日韓睦鄰盃隊際錦標賽 郭時雨男子組並列第4名

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，今天在老淡水球場揭幕，亞洲高球王國日本先聲奪人，在女子團體及男、女個人等三榜均暫列第一，南韓則在男團暫居領先，我國選手以郭時雨的74（＋2）桿，暫並列男子第4名表現最佳，女團則暫列第2名。

男子個人部分，出身日本東北福祉大學大三的岡田晃平抓4小鳥、1老鷹，另有1次雙柏忌、3次柏忌、71桿，表現最佳，也是全場唯一的紅字選手。

岡田晃平世界業餘排名第31，也是日本參加去年艾森豪盃世界業餘男子高球隊際錦標賽代表隊員，曾獲2022年日本業餘錦標賽冠軍，他表示，球場果嶺速度不快，但個人比較習慣速度快的場地。

南韓的張裕彬和文棟泫分別以72桿、73桿暫列第2、3名，出身老淡水球場的我國國家隊員郭時雨4鳥、6柏忌，以74桿暫居男子第4，他認為老淡水球場球道上的草最近比較長，上果嶺那桿不容易打，一旦過頭，尾大不掉，「我盡量把球壓低，多打後旋球，避免球不受控制，球一旦過了旗位，就面臨陡坡，比較容易花桿。」南韓目前以221桿暫居男團第1名，日本223桿緊追在後，我國為228桿暫列第3名。

世界業餘女子排名第5名的日本荒木優奈和第20名的新地真美夏，均以平標準桿的72桿作收，暫並列女子榜第1名，在她兩人護航下，日隊在女子團體賽，以223桿領先，我國以229暫列第二，南韓235桿暫居第三。

備受期待的前後任亞太球后橋本美月和我國的黃亭瑄對決，未引領風騷成為首輪的焦點，兩人均未抓獲任何小鳥。黃亭瑄處於調整期，6次柏忌、78桿，橋本美月1次雙柏忌、5次柏忌、79桿，兩人分別並列第6及第8。