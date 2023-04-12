全中運／光復高中部射擊隊首參賽 狂掃2金、2銀佳績

112年全國中等學校運動會22日將在新竹縣開幕，不過許多項目都已經陸續展開賽程，其中去年首度招收高中部選手並在今年征戰全中運的新北市光復高中，最終一舉橫掃高中組10公尺空氣步槍女子個人、女子團體雙金，男子團體與混合團體雙銀的4面獎牌佳績，讓教練陳弘振直言選手的穩定表現讓他相當感動。

過去幾年在國中組就繳出亮眼成績的光復射擊隊，去年在校內靶場啟用後，也首度招收高中部隊員，並在今年首度派出高中隊與國中隊一同參與全中運，其中在高中組賽事中，高一的陳妍卉不僅在高女10公尺空氣步槍個人賽射下金牌，還與朱思瑀、詹舒涵聯手拿下高女團金牌，加上混合團體也與李英銓攜手拿下銀牌，一人就獨攬2金、1銀，成為今年空氣步槍射擊場最大贏家。

陳弘振指出，在學校靶場於去年落成後，選手不用再舟車勞頓往返林口進行訓練，每日訓練時間也變得更加穩定，且高中部選手都還是利用上完8堂課後的放學時間進行訓練，同時也能夠兼顧學業，「靶場的落成確實讓我們在訓練上更方便，練習也更扎實，是今年成績變得更加穩定的原因。」

對於從國中時期就展現極佳天賦的陳妍卉，升上高中後的第一年再度拿下佳績，陳弘振也期待愛徒能夠在今年挑戰國手選拔，「過去幾年她因為疫情的關係，沒有太多爭取參加國際賽的經驗，今年希望她能先達到亞洲盃國手選拔標準，再拚新北市全運會代表權。」

在高中組賽事落幕後，陳弘振緊接著也繼續帶領國中組選手出賽，並將力拚女子團體3連霸的目標，「今年國中組選手成績比較平均，沒有特別突出的，期待她們能夠穩定發揮，把女團金牌留下。」