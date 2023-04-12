桌球／WTT新鄉冠軍賽 鄭怡靜不敵中國王藝迪止步16強

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在WTT新鄉冠軍賽女單16強賽，以0比3不敵世界排名第3的中國選手王藝迪，無緣8強，苦吞對戰4連敗。

在中國河南舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）新鄉冠軍賽，僅設單打項目，男、女單打各有32人參加。

世界排名第21的鄭怡靜女單首輪以3比2逆轉擊退奧地利女將波坎諾娃（Sofia Polcanova），16強對手為首輪擊敗台灣好手陳思羽的中國選手王藝迪。

鄭怡靜、王藝迪生涯曾3度交手，都由王藝迪取勝，包括最近一次在今年3月果阿挑戰賽冠軍戰碰頭，鄭怡靜以直落四吞敗，以亞軍作收。

相隔一個月，兩人再度狹路相逢，鄭怡靜顯然有備而來，讓王藝迪打起來不輕鬆，鄭怡靜在這3局當中，每局都有機會搶下，包括首局一連化解對手3個局點，可惜關鍵時刻出現失誤，以11比13讓出。

鄭怡靜次局靠著正手連續進攻，一度取得9比8領先，可惜遭到對手連追3分逆轉，以9比11讓出次局。

第3局開局鄭怡靜就取得4比2領先優勢，而王藝迪憑藉著堅韌的防守，讓鄭怡靜的攻勢屢屢受阻，最終鄭怡靜以8比11落敗。

在鄭怡靜止步16強後，林昀儒成為台將最後希望，預計明天將在男單8強賽出戰德國削球手菲盧斯（Ruwen Filus）與巴西的卡爾德拉諾（HugoCalderano）之間的勝方。