高球／台日韓睦鄰盃今起競桿3天 高協理事長王政松設宴款待貴賓

因疫情中斷3年的第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，12日起在台灣高爾夫俱樂部展開三天，中華高協11日晚在淡水將捷金鬰金香飯店舉辦歡迎晚會，理事長王政松親自設宴款待與賽貴賓，席間氣氛熱烈，賽前緊張的氛圍暫化解於無形。

11日參賽選手與大會嘉賓包括裙襬搖搖董事長邱鳳玉、立法委員許智傑等人，進行聯誼配對友誼賽，賓主盡歡，充滿笑語。

今年的台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽可視為2月泰后盃的延長賽，包括我國黃亭瑄、陳俋儒、洪阡瑋和日本的荒木優奈、上田澪空、橋本美月，以及韓國的徐巧林、劉賢助兩位冠軍班底等8人，都是泰后盃老面孔。

此外，日隊的新地真美夏、我國的廖信淳和韓國的林智瑜、李貞賢則是未參加泰后盃的新面孔。

我國男子隊員蘇晉弘和女子隊黃亭瑄，相隔4年後仍在國家隊陣中，均第二次參加睦鄰盃；日隊2019年第19屆包辦男團與男子個人雙冠，韓國則獲女團和女子個人第一。

中華高協提供（林聖凱、鍾豐榮攝影）

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中華高協理事長王政松。 中華高協提供（林聖凱、鍾豐榮攝影）

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