蒙地卡羅名人賽／球王回歸！約克維奇打得「難看」仍晉級

因簽證問題沒能參與印地安泉和邁阿密名人賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在蒙地卡羅名人賽重新回歸，面對世界排名198的俄羅斯對手加霍夫（Ivan Gakhov）雖在首盤陷入苦戰，最終仍以7：6（7：5）、6：2迎接紅土賽季首勝，挺進第三輪。

3月初杜拜公開賽後重回賽場，約克維奇坦言今天比賽內容不算完美，「或許你可以說，這對我是場難看的勝利，我沒打出最佳表現，尤其是第一盤。」小約提到，今天很多狀況超出預期，像是風勢較大，改變球的方向，讓比賽增添更多難度。

「在紅土上，練球和正式比賽不同，我猜想每次彈跳都不相同，總是難以預測，不過總體來說，我很開心我保住了自己的發球局，我想這是我能兩盤奪勝的重要原因。」小約還提到，從沒看過霍加夫的比賽，前一天也才看了一下對手的比賽影片，準備上並不是最充分，「但他很年輕，剛從挑戰賽打上來，表現非常出色。」

加霍夫是從會外賽一路挺進的選手，前一戰更是打下生涯第一場ATP巡迴賽的會內勝利，才取得挑戰「世界球王」的資格；相較對手僅是打第3場巡迴賽等級的會內賽，今天已是小約第1254場比賽，懸殊的經驗值也成勝負分水嶺。

小約是蒙地卡羅2013、15年冠軍，但去年首戰就出局，今年在11度冠軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都因傷退出下成冠軍大熱門，首戰開出紅盤後離生涯第39座名人賽金盃也再近一步。