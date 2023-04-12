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挑戰臺灣5大極點 112全中運聖火今起本島傳遞

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（右）將聖火交給聖火隊。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科（右）將聖火交給聖火隊。記者郭政芬／攝影

112年全國中等學校運動會聖火已完成外島傳遞，今天起自新竹縣政府大門口，由新竹縣長楊文科祝福後起跑前往新竹市，以逆時鐘方向展開為期7天的聖火傳遞，途中挑戰臺灣極東、極西、極南、極北、極高等五大極點，楊文科祝福聖火傳遞圓滿順利，也強調會做好各項準備工作，讓賽事順利完成，達到「風起竹縣、贏向未來」的目標。

聖火傳遞今天一早由縣長楊文科帶隊，隨後傳遞至新竹市及苗栗縣，該兩縣市皆為首長親自出席迎接聖火，以表對聖火的敬重。

楊文科表示，3月29日聖火點燃之後，先從連江縣出發，陸續傳遞金門及澎湖等外島，昨天回到台灣本島。今天起聖火將以逆時鐘方向環台，預計18日回到新竹縣，19日起在主辦地新竹縣的13鄉鎮市繞行，最終4月21返回在新竹縣體育場安座。

這次聖火傳遞途中，特別挑戰臺灣極東的三貂角燈塔、極北的富貴角燈塔、極西的國聖港燈塔、極南的鵝鑾鼻燈塔，與極高的武嶺等五大極點，凸顯全中運勇於突破、積極向上的態度，也正是運動員的精神。

楊文科說，聖火傳遞獲得各縣市政府積極配合，感謝許多縣市長均協助迎接聖火，祝福聖火傳遞圓滿成功，全中運將在4月22日至27日登場，相信所有的運動員都準備好了，拿出積極向上、永不放棄的精神。

聖火傳遞今天一早由縣長楊文科帶隊，隨後傳遞至新竹市及苗栗縣，該兩縣市皆為首長親自出席迎接聖火，以表對聖火的敬重。記者郭政芬／攝影
聖火傳遞今天一早由縣長楊文科帶隊，隨後傳遞至新竹市及苗栗縣，該兩縣市皆為首長親自出席迎接聖火，以表對聖火的敬重。記者郭政芬／攝影
聖火今起將以逆時鐘方向沿東部環台。記者郭政芬／攝影
聖火今起將以逆時鐘方向沿東部環台。記者郭政芬／攝影
聖火今天起自新竹縣政府大門口，由新竹縣長楊文科（左）祝福後起跑。記者郭政芬／攝影
聖火今天起自新竹縣政府大門口，由新竹縣長楊文科（左）祝福後起跑。記者郭政芬／攝影

聖火 全中運

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