足球／巴黎奧運女足資格賽 台灣4比0大勝印尼晉級第2輪

中央社／ 台北11日電

台灣女足在巴黎奧運女足資格賽，先以5比1擊敗黎巴嫩後，今天再以4比0擊敗印尼女足，順利以F組第一晉級第2輪賽事。

在2月初爭搶世足賽門票失利後，台灣女足相隔不到2個月再度出征，參加在黎巴嫩舉行的巴黎奧運女足亞洲資格賽，由代理總教練莊淑美領軍。巴黎奧運女足亞洲資格賽分3階段進行，除了日本、澳洲、中國、韓國、北韓外，其他隊伍得從首輪踢起，最終只有2隊能取得奧運門票，而台灣女足首輪與印尼、黎巴嫩同在F組，確定搶下分組第1、前進第2輪機會。

台灣隊在2月初無緣世界盃參賽門票後，如今在奧運資格賽首戰對上黎巴嫩，即使被對手率先進球，而張愫心該役獨進2球，最終帶隊5：1告捷。

今天面對印尼的鐵桶陣，台灣隊伍開賽第7分鐘，許翊筠傳給王湘惠，直接在禁區外起腳射門先馳得點，也是王湘惠自去年印度亞洲盃對伊朗後再度進球，而許翊筠在第35分鐘也用遠射再度射對手大門。

台灣在下半場80分鐘後王淑雯、吳愷晴都把握住對手後防大亂相繼破門，最終台灣順利收下勝利，全勝晉級次輪。

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