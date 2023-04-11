桌球／WTT新鄉冠軍賽 林昀儒擊敗馬龍晉級8強

WTT新鄉冠軍賽今天進行男單16強賽事，台灣好手林昀儒以11比5、11比9、6比11、12比10擊敗中國名將馬龍，順利晉級8強賽事。

林昀儒賽前和馬龍交手過6次，馬龍取得4勝2敗，還是對戰2連勝，包括去年的WTT新加坡大滿貫賽、WTT世界盃總決賽等，都是由馬龍以3比2的局數過關。

獲得2勝的林昀儒，其中1場還是使用非正式比賽規則的T2鑽石聯賽，最近一次獲勝是2019年在成都的男子世界盃。

世界排名第10的林昀儒，對上世界第4、已經完成桌球金滿貫的中國名將馬龍。首局林昀儒在雙方1比1平手時連得4分拉開比數，順利以11比5拿下。

第2局林昀儒以4比7落後時連得4分超前比數，再以11比9拿下第2局，搶下聽牌優勢；第3局開賽林昀儒就以0比4落後，最後以6比11讓出一局。

來到關鍵的第4局，林昀儒一度以8比4領先，但被馬龍追到9比9平手，隨後雙方又戰成10比10平手，但幸好林昀儒連得2分順利收下第4局，比賽獲勝。