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拳擊／林郁婷檢測符合參賽規定 體育署支持後續備戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
拳擊國手林郁婷。圖／報系資料照
拳擊國手林郁婷。圖／報系資料照

教育部體育署今天下午召開專案會議討論拳擊選手林郁婷的檢測報告，檢測結果均符合國際參賽規定，體育署及國訓中心將全力支持林郁婷備戰後續重要比賽。

體育署今天邀集林郁婷、教練曾自強、運動醫學及法律領域的專家學者，共同研商後續因應作為，會議由體育署署長鄭世忠主持，在聽取選手、教練、醫學專家及其他專業人員意見後，同時瞭解目前林郁婷選手並無任何停賽裁定情形，且林郁婷於過去3年間所接受的10次運動禁藥檢測結果也沒有任何疑慮而外界所關注的荷爾蒙（睪固酮 testosterone）濃度部分，在本次返國檢測報告中也都符合國際參賽規定

體育署指出，針對國際拳擊總會取消林郁婷選手2023世錦賽銅牌的裁定，此判定依據的合理性仍有待商榷，將致函國際拳擊總會了解整體檢測規定，並蒐集相關資料後，評估後續維護選手權益的作法。

體育署強調，林郁婷選手檢測結果皆符合國際參賽規定，將全力維護選手參賽權益，期盼社會各界給予林郁婷更多的支持與鼓勵。

體育署今天召開會議討論拳擊選手林郁婷的檢測報告。圖／體育署提供
體育署今天召開會議討論拳擊選手林郁婷的檢測報告。圖／體育署提供

林郁婷 體育署 拳擊

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