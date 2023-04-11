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羽球亞錦賽／籤表出爐 戴資穎挑戰第3冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羽球亞錦賽籤表今天出爐，尋求第3冠的我國「一姊」戴資穎首輪將碰新加坡楊佳敏，預計4強遭遇目前日本「世界球后」山口茜。 路透社
羽球亞錦賽籤表今天出爐，尋求第3冠的我國「一姊」戴資穎首輪將碰新加坡楊佳敏，預計4強遭遇目前日本「世界球后」山口茜。 路透社

2023年亞洲羽球錦標賽25日在杜拜點燃戰火，會內賽籤表今天出爐，尋求第3冠的我國「一姊」戴資穎首輪將碰新加坡楊佳敏，預計4強遭遇目前日本「世界球后」山口茜。

中華隊今年共有17組選手直接進入亞錦賽會內賽，其中女單、男雙和混雙都有4組台將，男單僅「一哥」周天成和「羽球王子」王子維當代表，女雙共有3組寶島選手。

今天5個項目籤表出爐，2017年和18年摘冠的小戴首戰碰世界排名29的楊佳敏，將尋求對戰3連勝；「中租學霸」許玟琪首戰碰印度好手辛德胡、白馭珀和宋碩芸都遇印尼羽將，分別遭遇東宗和瓦爾達尼。

周天成首戰將遇越南阮海當，王子維將碰印尼好手金廷。

男雙4組台將都沒列上種子，東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋首輪碰日本松居圭一郎／竹內義憲，「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯首戰中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹，蘇敬恒／葉宏蔚遭遇南韓羅星升／金勇，李哲輝／楊博軒對手還沒出爐。

葉宏蔚剛在奧爾良名人賽和混雙搭擋李佳馨闖進決賽，亞錦賽繼續攜手，首輪將碰馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏。

羽球 周天成 王子維

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