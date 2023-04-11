羽球亞錦賽／籤表出爐 戴資穎挑戰第3冠
2023年亞洲羽球錦標賽25日在杜拜點燃戰火，會內賽籤表今天出爐，尋求第3冠的我國「一姊」戴資穎首輪將碰新加坡楊佳敏，預計4強遭遇目前日本「世界球后」山口茜。
中華隊今年共有17組選手直接進入亞錦賽會內賽，其中女單、男雙和混雙都有4組台將，男單僅「一哥」周天成和「羽球王子」王子維當代表，女雙共有3組寶島選手。
今天5個項目籤表出爐，2017年和18年摘冠的小戴首戰碰世界排名29的楊佳敏，將尋求對戰3連勝；「中租學霸」許玟琪首戰碰印度好手辛德胡、白馭珀和宋碩芸都遇印尼羽將，分別遭遇東宗和瓦爾達尼。
周天成首戰將遇越南阮海當，王子維將碰印尼好手金廷。
男雙4組台將都沒列上種子，東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋首輪碰日本松居圭一郎／竹內義憲，「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯首戰中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹，蘇敬恒／葉宏蔚遭遇南韓羅星升／金勇，李哲輝／楊博軒對手還沒出爐。
葉宏蔚剛在奧爾良名人賽和混雙搭擋李佳馨闖進決賽，亞錦賽繼續攜手，首輪將碰馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言