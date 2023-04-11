快訊

傳侯友宜8成選總統 朱立倫撇「變數」鬆口：完全準備好了

遭李敖女兒大批「餐桌禮儀噁心」 小S高EQ反擊了

房價會跌且需求減…因少子化的關係？ 專家提4理由：15年之內不會有影響

蒙地卡羅名人賽／輸到懷疑人生 墨瑞考慮放棄紅土賽季

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
墨瑞在蒙地卡羅網賽首輪慘敗後，思考是否要放棄接續的紅土賽季。 法新社
墨瑞在蒙地卡羅網賽首輪慘敗後，思考是否要放棄接續的紅土賽季。 法新社

紅土球場本來就不是「英國希望」墨瑞Andy Murray）擅長的場地，今年蒙地卡羅名人賽更打到懷疑人生，自己形容首輪敗給澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）的比賽是「生涯最慘比賽之一」，讓他思考是否要放棄接續的紅土賽季。

目前世界排名54的墨瑞，首度和排名19的德米納爾碰頭，戰況一面倒，墨瑞一下場就連輸4局，最終以1：6、3：6出局，吞下近期的3連敗。

前一站在邁阿密名人賽也是「一輪遊」，墨瑞坦言心情不好受，「誠實的說，我很失望，因為我上周練習感覺很好。顯然我對紅土賽季第一個比賽沒有太高期待，但當你做了許多努力，但表現出這樣的結果，讓人士氣低落。」

「我必須和團隊好好思考，以及我要在這做些什麼。」墨瑞說。

2016年雖打進過法網決賽，墨瑞在紅土賽場的勝率仍不及硬地和草地，去年他就曾考慮跳過歐洲的紅土賽事，專注在擅長的草地比賽，不過在身體感覺良好下仍參加了馬德里名人賽，且打下2勝，今年又為紅土訓練了幾周，但蒙地卡羅卻遭受打擊。

「當然可以輸球，今年我也輸掉幾場比賽，但更重要的是我在場上的感覺，這並不好玩。」墨瑞也提到，根據現在規則，後續的馬德里名人賽和羅馬名人賽期間，他不能參加層級較低的挑戰賽，因此只有參加或放棄兩種選項，而自己狀態在印地安泉名人賽後下探到谷底，讓他決定好好思考下一步。

墨瑞 Andy Murray 法網

延伸閱讀

NBA／與國王季後賽經驗差距大 格林：要打到他們懷疑人生

蒙地卡羅名人賽／勵志故事！38歲瓦文卡逆轉小一輪對手

網球／紅土賽季復出 約克維奇目標法網

NBA／墨瑞41分創生涯新高 老鷹新主帥收執教首勝

相關新聞

蒙地卡羅名人賽／輸到懷疑人生 墨瑞考慮放棄紅土賽季

紅土球場本來就不是「英國希望」墨瑞（Andy Murray）擅長的場地，今年蒙地卡羅名人賽更打到懷疑人生，自己形容首輪敗...

蒙地卡羅名人賽／勵志故事！38歲瓦文卡逆轉小一輪對手

2015年奪得法網金盃的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），今年紅土賽季有好的起步，蒙地卡羅名人賽首輪演出逆轉...

自行車／美利達彰化經典百k 非常棒的賽事

2023美利達彰化經典百k 這是第二次參加美利達彰化百k挑戰賽 和去年一樣 04:00和好友約在7-11集合、吃早餐 04:20出發慢慢騎到比賽會場 彰化高鐵站 到會場才05:00

高球／老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍球 195萬拍出

黃金年代拍賣公司今天說，高球名將老虎伍茲在1997年美國高球名人賽最後一輪中送給年輕球迷的高爾夫球，以6萬4124美元（...

網球／紅土賽季復出 約克維奇目標法網

因簽證問題沒能參與印地安泉和邁阿密名人賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）蒙地卡羅名人賽終於...

女壘／亞洲盃杜雅婷、柯佳慧進步多 對中國情蒐有收穫

中華女壘代表隊此次亞洲盃奪銅，總教練韓幸霖點名看到投手杜雅婷、野手柯佳慧的進步，亞洲盃的收穫還有首度對戰中國隊王牌投手柴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦