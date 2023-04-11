蒙地卡羅名人賽／勵志故事！38歲瓦文卡逆轉小一輪對手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
38歲的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），今年紅土賽季有好的起步，蒙地卡羅名人賽首輪演出逆轉勝。 路透社
38歲的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），今年紅土賽季有好的起步，蒙地卡羅名人賽首輪演出逆轉勝。 路透社

2015年奪得法網金盃的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），今年紅土賽季有好的起步，蒙地卡羅名人賽首輪演出逆轉勝，以5：7、6：3、6：4力退荷蘭對手格里克斯普爾（Tallon Griekspoor），晉級第二輪。

38歲的瓦文卡最高排名曾居世界第3位，近年受傷勢所苦，去年排名一度掉到300名外，但他仍持續征戰，目前排名已回升到第90名，這次持外卡參戰再演出後來居上戲碼，在2小時25分鐘的馬拉松大戰拿下勝利。

拍下世界排名35的格里克斯普爾，年長對手一整輪的瓦文卡分享逆轉關鍵，他說：「保持冷靜非常重要，在第一輪的比賽，你需要找到自己節奏。紅土的第一場比賽總是不簡單，又是面對一位好選手，我很開心通過考驗，從頭奮戰到最後十分重要。」

瓦文卡2014年曾奪下蒙地卡羅名人賽金盃，生涯更有16座巡迴賽等級的紅土賽事金盃，包括15年在法網奪魁，但2017年後就再沒嚐過登頂滋味；他下一戰將碰列第8種子的美國好手弗里茲（Taylor Fritz），瓦文卡說：「他是不可思議的球員，排名在世界前10，贏下很多比賽、拿了很多冠軍，在很多場地都非常危險。」

法網 Stan Wawrinka

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